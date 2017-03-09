Правительство сможет требовать от собственников коммерческих обществ продать свою часть

Солвита Аболтиня
 

Солвита Аболтиня. Фото: Edijs Pālens / LETA

 

Сейм сегодня передал на рассмотрение комиссий поправки к двум законам, которые наделяют правительство правом обязать собственников коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности, продать свою часть, если они владеют значительной долей общества.

Председатель Комиссии по национальной безопасности Солвита Аболтиня во время дебатов о поправках отметила, что в законопроекты еще необходимо внести юридические уточнения.

Поправки также предусматривают получение разрешения правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющим важность для национальной безопасности.

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Закон о национальной безопасности планируется дополнить разделом об ограничениях для коммерческих обществ,

представляющих важность для национальной безопасности. В нем будет оговорено, что зарегистрированным в Латвии коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, может быть признано коммерческое общество, которое будет отвечать хотя бы одному из требований, перечисленных в законе. Таким образом, коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, сможет признаваться лишь ограниченный круг предприятий.

Одно из таких требований предусматривает наделение статусом коммерческого общества, представляющего важность для нацбезопасности, коммерсантов электронной связи со значительным влиянием на рынке, национальных электронных СМИ, предприятий, получивших в Латвии лицензию на транспортировку и хранение природного газа или коммерческих обществ, которым принадлежит оборудование сжиженного природного газа, соединенное с газораспределительной системой.

Также статус может применяться к производителям электроэнергии и теплоэнергии, фактическая мощность которых превышает 250 мегаватт,

или которые имеют теплосети протяженность как минимум 500 км.

В целях предотвращения угроз для национальной безопасности или угроз для коммерческого общества, представляющего важность для нацбезопасности, Кабинет министров сможет применять к таким обществам разного рода обязательства и выдавать разрешение на определенные действия.

Правительство сможет принимать решение по поводу получения значительного влияния на предприятии или смены владельцев.

Также поправки к закону предусматривают, что потребуется разрешение правительства, если лицо или несколько лиц, действующих согласованно, захотят получить значительное влияние в коммерческом обществе, представляющим важность для нацбезопасности.

Разрешение правительства понадобится и на сохранение своей доли или членства в коммерческом обществе, если меняется выгодополучатель, который имеет значительное влиение в коммерческом обществе, представляющим важность для нацбезопасности.


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