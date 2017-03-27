Банк Латвии выпускает третью монету сказочной серии - «Дедова рукавица»

Во вторник, 28 марта, Банк Латвии выпустит коллекционную монету «Сказочная монета III. Дедова рукавица».

Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета «Пять котов» была выпущена в 2015 году, вторая - «Ежова шубейка» - в 2016-м, сообщает агентство ЛЕТА.

На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе - животные, персонажи сказки.

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Автор графического дизайна монеты - художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж - 10 тыс. экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 47 евро.

Монету с 28 марта можно будет приобрести в кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае, а сегодня с 15 часов - зарезервировать на сайте Банка Латвии.