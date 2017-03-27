Банк Латвии выпускает третью монету сказочной серии - «Дедова рукавица»

 

Фото: Latvijas Banka

Во вторник, 28 марта, Банк Латвии выпустит коллекционную монету «Сказочная монета III. Дедова рукавица».

Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета «Пять котов» была выпущена в 2015 году, вторая - «Ежова шубейка» - в 2016-м, сообщает агентство ЛЕТА.

На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе - животные, персонажи сказки.

Реклама

Автор графического дизайна монеты - художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж - 10 тыс. экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 47 евро.

Монету с 28 марта можно будет приобрести в кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае, а сегодня с 15 часов - зарезервировать на сайте Банка Латвии.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Inčukalna pag., 43000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света Hi-Tech

Она точно не робот? Китаянка считает деньги со скоростью света

София Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве Showbiz

София Ротару упала на пианиста во время концерта в Киеве

Чувственное фото: 49-летняя супруга Янковского позирует обнаженн Showbiz

Чувственное фото: 49-летняя супруга Янковского позирует обнаженн

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta Hi-Tech

Bugatti выпустила велосипед по цене четырех Lada Vesta

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан Hi-Tech

На Камчатке проснулся молчавший 200 лет вулкан

Деньги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 270 EUR
Продают Земля, Бабитe
Продают Земля, Бабитe 31 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Юрмалe
Продают Квартиры, Юрмалe 326 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 