За последние месяцы подорожали почти все продукты

В первом квартале этого года, по сравнению с концом прошлого, в Латвии подорожало большинство продуктов питания. Как агентству ЛЕТА сообщила глава Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе, это связано с ситуацией на рынке сырья и сезонными изменениями.

Больше всего подорожали импортные огурцы - с 2,08 евро до 3,80 евро. Таким образом, рост цены на этот продукт составил 91%. Местные огурцы подорожали на 48% - с 3,79 до 5,61 евро за кг, желтая паприка - на 40% (с 2,94 до 4,37 евро), красная паприка - на 40% (с 2,87 до 4,02 евро), местные помидоры - на 27% (с 4,99 до 6,31 eвро), светлый виноград - на 20% (с 3,30 до 3,94 евро), мандарины - на 18% (с 1,90 до 2,23 евро за кг).

На 15% подорожала крупная клюква, на 14% филе говядины, на 13% салат в горшочках, на 13% морковь, на 11% импортные помидоры, на 10% - яблоки «Jonagold», куриное филе и обезжиренный творог.

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Подорожали и кефир, молоко, сметана, творог, бобы кофе. При этом цены снизились на апельсины, копченую ветчину и импортную клубнику.

Гулбе отметила, что прирост цен в Латвии связан с мировыми тенденциями. В частности, фрукты и овощи подорожали из-за погоды в странах, где их выращивают, а причина удорожания молочных продуктов - увеличение спроса в России, Мексиме и Китае. Возник также глобальный дефицит кофе.

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