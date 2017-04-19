Минэкономики предлагает поднять микропредприятиям зарплату до 900 евро

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Министерство экономики передало на согласование поправки к закону о налоге с микропредприятий (НМП), в которых предлагает установить для микропредприятий максимальный оборот в размере 50 000 евро и максимальную зарплату для одного сотрудника в размере 900 евро в месяц.

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В настоящее время максимальный оборот для микропредприятий установлен в размере 100 000 евро, а максимальная зарплата одного работника составляет 720 евро в месяц.

Минэкономики также предлагает сохранить упрощенный принцип уплаты налога и единую ставку НМП в размере 15% от оборота, так как это значительно упрощает административную нагрузку на бизнес начинающих предпринимателей и предприятий с небольшим годовым оборотом.

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В настоящее время 80% поступлений НМП в бюджет направляются на обязательные взносы социального страхования. Для решения проблемы социальных гарантий работников микропредприятий Минэкономики предлагает направлять на социальное страхование по крайней мере 95% платежей НМП. Кроме того, у работников микропредприятий должно быть право добровольно присоединиться к системе государственного социального страхования, и это должно быть закреплено в трудовом договоре.

Как указывает министерство, режим НМП в дальнейшем смогут использовать не только существующие плательщики этого налога, но и ведущие хозяйственную деятельность лица, которые будут соответствовать определенным принципам. В целом этот режим смогут использовать около 27 000 микропредприятий, на которых занято почти 68 000 человек.

Планируется, что поправки к закону вступят в силу с 1 января 2018 года.

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