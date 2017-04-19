Maxima Latvija сможет трудоустроить 500 школьников на время летних каникул

Компания розничной торговли ООО «Maxima Latvija» в рамках проекта Государственного агентства занятости (ГАЗ) «Работа школьников во время летних каникул» предложила 491 вакансию, сообщила ее представитель Зане Удрасе.

Это вдвое больше, чем в прошлом году. После того как ГАЗ утвердит эти вакансии, школьники смогут подавать на них заявки.

Больше всего вакансий в этом году «Maxima Latvija» хочет предложить в магазинах Риги - 337, но есть вакансии также в Лиепае, Елгаве, Алуксне, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Салдусе, Айзкраукле, Цесисе, Лимбажи, Салацгриве, Смилтене, Валмиере, Добеле, Огре, Тукумсе и Бауске.

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В рамках проекта ГАЗ «Maxima Latvija» уже несколько лет предлагает подросткам в возрасте 15-17 лет возможность поработать летом помощником младшего продавца в одном из своих магазинов.

Как отметил директор департамента руководства персоналом «Maxima Latvija» Райтис Апинис, интерес молодежи к работе во время летних каникул с каждым годом растет.

Летом 2016 года «Maxima Latvija» обеспечила возможность летом работать в своих магазинах 500 школьникам, в том числе 222 - в рамках проекта ГАЗ.

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