Ринкевич: участие Латвии в «Nord Stream 2» - угроза для госбезопасности

Эдгар Ринкевич
 

Эдгар Ринкевич. Фото: Ieva Čīka / LETA

Поддержка проекту, продвигаемому ради геополитических интересов России, является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Использование территории государства для строительства «Nord Stream 2» может использоваться как прикрытие для разведывательной активности российских спецслужб на территории Латвии, что значительно осложнит процесс принятия быстрых и своевременных решений по беспрепятственному размещению и развитию нужной оборонной инфраструктуры в стране.

МИД отмечает, что правительство Латвии и министр против проекта «Nord Stream 2», потому что государственная поддержка проекта откровенно противоречила бы основным принципам внешней политики, направленным на сотрудничество со странами ЕС и НАТО в регионе, с которыми планируются совместные инфраструктурные проекты.

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Разрешение Латвии использовать свою территорию посеяло бы раскол между странами региона и угрожало бы дальнейшей реализации этих проектов, а также кредиту доверия Латвии со стороны союзников по ЕС и НАТО.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что

некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

«Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы», - считает Кариньш.

Как сообщалось, Вентспилсский порт и два его терминала - «Noord Natie Ventspils Terminals» и «Eurohome Latvija» - получили предложение участвовать в строительстве среднего звена газопровода «Nord Stream 2», обеспечивая хранение и поставки труб через порт. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Вентспилсского порта, мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

Правительство на этой неделе на закрытом заседании уже постановило не поддерживать участие Вентспилса в проекте.

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