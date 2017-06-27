Аугулис: новые поезда «Пасажиеру вилциенс» может получить в 2019 или 2020 году

Если не произойдет ничего неожиданного, первые новые поезда АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) может получить в 2019 или 2020 году, сказал в интервью газете «Латвияс авизе» министр сообщения Улдис Аугулис.

Он напомнил, что правительство разрешило ПВ продолжить второй этап закупки, и к началу следующего года нужно прийти к конкретным результатам и заключить договор о поставках новых пассажирских поездов.

«После 2019 года эксплуатация имеющихся изношенных пассажирских поездов станет дороже. В 2025 году заканчивается договор о перевозках, и, если не будет новых поездов, его нельзя будет продлить. Если не будет новых поездов, мы можем остаться полностью без пассажирских перевозок по железной дороге. Особенно критично это для Риги, куда по утрам приезжает большое количество пассажиров. Также с точки зрения комфорта мы живем во времена тридцатилетней или сорокалетней давности, когда были произведены имеющиеся поезда», - сказал министр.

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Как сообщалось, 14 июня ПВ объявило вторую очередь закупки электропоездов, в рамках которой планирует приобрести 32 новых состава.

Закупка нового подвижного состава необходима, чтобы начиная с 2021 года успешно включиться в разработанную Автотранспортной дирекцией новую систему общественного транспорта, в которой нет места поездам старше 50 лет с уровнем комфорта 1960-х годов, подчеркнул он.

График поставки электропоездов будет согласован также с проектом электрификации железной дороги, первый этап которого планируется закончить в 2023 году.

Приглашение к участию во второй очереди процедуры переговоров о закупке электропоездов направлено финскому предприятию «Patentes Talgo S.L» («Talgo»), дочернему предприятию швейцарской компании «Stadler» в Польше «Stadler Polska Sp. z o.o.» («Stadler»), совместному российскому предприятию «Siemens AG» и «Sinara Group» «Уральские локомотивы», испанской компании «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.» (CAF) и чешскому предприятию «Шкода вагонка а.с.».

Договор о поставке новых поездов планируется заключить в начале 2018 года.

Аугулис: первые новые поезда «Пасажиеру вилциенс» может получить в 2019 или 2020 году

Рига, 27 июня, ЛЕТА. Если не произойдет ничего неожиданного, первые новые поезда АО «Пасажиеру вилциенс» (ПВ) может получить в 2019 или 2020 году, сказал в интервью газете «Латвияс авизе» министр сообщения Улдис Аугулис.

Он напомнил, что правительство разрешило ПВ продолжить второй этап закупки, и к началу следующего года нужно прийти к конкретным результатам и заключить договор о поставках новых пассажирских поездов.

«После 2019 года эксплуатация имеющихся изношенных пассажирских поездов станет дороже. В 2025 году заканчивается договор о перевозках, и, если не будет новых поездов, его нельзя будет продлить. Если не будет новых поездов, мы можем остаться полностью без пассажирских перевозок по железной дороге. Особенно критично это для Риги, куда по утрам приезжает большое количество пассажиров. Также с точки зрения комфорта мы живем во времена тридцатилетней или сорокалетней давности, когда были произведены имеющиеся поезда», - сказал министр.

Как сообщалось, 14 июня ПВ объявило вторую очередь закупки электропоездов, в рамках которой планирует приобрести 32 новых состава.

Закупка нового подвижного состава необходима, чтобы начиная с 2021 года успешно включиться в разработанную Автотранспортной дирекцией новую систему общественного транспорта, в которой нет места поездам старше 50 лет с уровнем комфорта 1960-х годов, подчеркнул он.

График поставки электропоездов будет согласован также с проектом электрификации железной дороги, первый этап которого планируется закончить в 2023 году.

Приглашение к участию во второй очереди процедуры переговоров о закупке электропоездов направлено финскому предприятию «Patentes Talgo S.L» («Talgo»), дочернему предприятию швейцарской компании «Stadler» в Польше «Stadler Polska Sp. z o.o.» («Stadler»), совместному российскому предприятию «Siemens AG» и «Sinara Group» «Уральские локомотивы», испанской компании «Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A.» (CAF) и чешскому предприятию «Шкода вагонка а.с.».

Договор о поставке новых поездов планируется заключить в начале 2018 года.