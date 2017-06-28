Законопроекты налоговой реформы: за один присест правительство не справится

Кабинет министров будет рассматривать законопроекты налоговой реформы на двух следующих заседаниях, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

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Правительство примет решения по налоговой реформе на заседаниях 4 и 11 июля. После этого законопроекты будут переданы на рассмотрение в Сейм.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что не собирается откладывать налоговую реформу только потому, что каждая из сторон придерживается различных взглядов. По словам премьера, он ценит вклад предпринимательских организаций в разработку реформы, потому что только вместе, прислушиваясь друг к другу, можно дойти до «финиша». Тем не менее, по мнению премьера, аргументы предпринимательских организаций по поводу реформ неоднозначны.

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Хотя с разных сторон и слышны возражения, премьер считает, что

преимущества реформы достаточно велики, хотя, возможно, и не настолько, как представляли предприниматели.

Комментируя предложения по финансированию здравоохранения, премьер отметил, что эта сфера уже проанализирована вдоль и поперек и нужно просто принять решение о том, как она будет работать дальше.

По словам Кучинскиса, главный вопрос заключается в том, как вовлечь в страхование здоровья людей, которые не находятся в зоне налогоплательщиков, потому что всех нельзя уравнять и применять ко всем одинаковый платеж.

Президент также твердо заявил, что налоговую реформу нужно реализовать и никакие отступления от нее недопустимы, а все технические нюансы входят в сферу компетенции правительства и Министерства финансов.

Как сообщалось, ранее коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

«Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности», - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов.

Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения, партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. «Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта», - подчеркнул он.

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