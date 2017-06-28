Законопроекты налоговой реформы: за один присест правительство не справится

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Кабинет министров будет рассматривать законопроекты налоговой реформы на двух следующих заседаниях, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь премьер-министра Андрей Вайварс.

Еще по этой теме

Правительство примет решения по налоговой реформе на заседаниях 4 и 11 июля. После этого законопроекты будут переданы на рассмотрение в Сейм.

Премьер-министр Марис Кучинскис ранее заявил, что не собирается откладывать налоговую реформу только потому, что каждая из сторон придерживается различных взглядов. По словам премьера, он ценит вклад предпринимательских организаций в разработку реформы, потому что только вместе, прислушиваясь друг к другу, можно дойти до «финиша». Тем не менее, по мнению премьера, аргументы предпринимательских организаций по поводу реформ неоднозначны.

Реклама

Хотя с разных сторон и слышны возражения, премьер считает, что

преимущества реформы достаточно велики, хотя, возможно, и не настолько, как представляли предприниматели.

Комментируя предложения по финансированию здравоохранения, премьер отметил, что эта сфера уже проанализирована вдоль и поперек и нужно просто принять решение о том, как она будет работать дальше.

По словам Кучинскиса, главный вопрос заключается в том, как вовлечь в страхование здоровья людей, которые не находятся в зоне налогоплательщиков, потому что всех нельзя уравнять и применять ко всем одинаковый платеж.

Президент также твердо заявил, что налоговую реформу нужно реализовать и никакие отступления от нее недопустимы, а все технические нюансы входят в сферу компетенции правительства и Министерства финансов.

Как сообщалось, ранее коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

«Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности», - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов.

Чтобы обеспечить увеличение финансирования здравоохранения, партнеры по коалиции договорились повысить на 1 процентный пункт социальные взносы.

Предложение коалиции не увеличит бюджетный дефицит, заверил Кучинскис. «Предложение сбалансировано настолько, чтобы не вызывать отрицательного эффекта», - подчеркнул он.

Еще по этой теме
Прогрессивный подоходный налог: премьер объяснил, кого это коснется

Прогрессивный подоходный налог: премьер объяснил, кого это коснется

Президент ЛТПП о налоговой реформе: «У латвийцев просто станет меньше денег»

Президент ЛТПП о налоговой реформе: «У латвийцев просто станет меньше денег»

Законодатель: первый вариант налоговой реформы был выгоден богатым

Законодатель: первый вариант налоговой реформы был выгоден богатым


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Langstiņi, 178000 EUR
Дом
Дом, Ādaži, 525000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR

reklama.vesti.lv

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек Hi-Tech

Число пользователей Facebook превысило 2 млрд человек

Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью Showbiz

Лиене Грейфане ради селфи рискует жизнью

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером Wo&Men

Они не виноваты! Пять знаков Зодиака с самым сложным характером

Саманта Тина позабавила Сеть снимком с Порзиньгисом Showbiz

Саманта Тина позабавила Сеть снимком с Порзиньгисом

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2» Hi-Tech

В Сирии замечен новейший российский «Терминатор-2»

Реформа

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
IEPIRKUMU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
http://alkoutlet.lv

Темы

 