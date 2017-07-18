Предприниматели не согласны с изменениями в законе о налоге с микропредприятия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Латвийские организации предпринимателей не согласны с рядом планируемых изменений в законе о налоге с микропредприятия, сообщили агентству ЛЕТА их представители.

Так, президент Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Айгар Ростовскис заявил, что совет ЛТПП считает - режим налога с микропредприятия (НМП) необходимо регулировать, но следует исключить возможности использовать доступные в этом режиме преимущества предприятиям, не отвечающим статусту микропредприятия. Максимальный оборот микропредприятия следовало бы установить в размере 50 тыс. евро, а не 40 тыс. вместе нынешних 100 тыс. евро, подчеркнул он. В целом ЛТПП не поддерживает планируемые изменения в законе о НМП.

Представитель Латвийской конфедерации работодателей (ЛКРД) Виктория Бурака сообщила, что в целом ЛКРД согласна с разработанными Министерством экономики поправками к закону о НМП. При этом ЛКРД считает невозможным применять другой налоговый режим к работающим в режиме НМП, если его годовые доходы превышают 10,8 тыс. евро.

Это требование технически невыполнимо, невозможен также контроль со стороны Службы госдоходов,

пояснила она.

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Как сообщалось, 21 июля Сейм планирует принять законы о налоговой реформе в первом чтении. В окончательном чтении их планируется принять 27 июля.

В контексте налоговой реформы планируется, что с 2018 года ставка НМП составит 15%, а максимальный оборот микропредприятия - 40 тыс. евро.

Ранее правительство поручило Министерству экономики подготовить уточненные поправки к закону о НМП и подать их на рассмотрение в Сейм до утверждения законопроекта во втором чтении.

Поправки предусматривают сохранение упрощенного принципа уплаты НМП и единую ставку НМП в размере 15% от оборота, поскольку это значительно облегчит административное бремя на начинающих предпринимателей и на предприятия с маленьким ежегодным оборотом.

Ранее Минэкономики предложило установить максимальный оборот микропредприятия в размере 50 тыс. евро вместо нынешних 100 тыс. евро, а в новом варианте предлагается установить потолок оборота в размере 40 тыс. евро.

Максимальную зарплату работника микропредприятия предлагается установить в размере 900 евро вместо нынешних 750 евро.

Согласно поправкам, облагать налогами в общем порядке можно будет тех работников, чьи общие доходы от микропредприятий за год таксации превысят 10,8 тыс. евро.

80% уплаченного налогоплательщиком НМП вносится в госбюджет и направляется на счет обязательных взносов соцстрахования, предусматривают поправки. При этом работник будет вправе добровольно присоединиться в государственному социальному страхованию, включив эту информацию в трудовой договор.

В дальнейшем режим микропредприятия смогут использовать не только нынешние плательщики НМП, но и занимающиеся хозяйственной деятельностью лица, отвечающие определенным принципам. Использовать его смогут в общей сложности около 27 тыс. нынешних плательщиков НМП, у которых занято примерно 68 тыс. работников.

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