Новый руководитель намерен открыть на Рижском центральном рынке музей

Новый председатель Рижского центрального рынка Артис Друвиниекс намерен, помимо хозяйственных вопросов деятельности рынка, развивать культуру покупок на рынке и популяризировать ее среди рижан и гостей города. Для этого на Центральном рынке планируется открыть туристический информационный центр и музей, говорится в сообщении отдела маркетинга и коммуникаций рынка.

Своей первоочередной задачей Артис Друвиниекс считает реновацию рынка, особенно гастрономического павильона, берегов канала и запущенных территорий. Также новый руководитель предприятия планирует привлечь финансовые средства для реновации Агенскалнского рынка.

Артис Друвиниекс считает, что

горожане должны чувствовать себя на рынке безопасно и им должно быть понятно все, что там происходит.

Также новый руководитель намерен сохранить культурно-историческое своеобразие Центрального рынка, но одновременно сделать его «одним из самых современных на континенте».

Артис Друвиниекс был назначен на должность руководителя AS Rīgas Centrāltirgus, которое объединяет Центральный, Агенскалнский, Видземский рынок и рынок «Латгале», по итогам конкурса. В целом на этот пост претендовали 19 человек.