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Жители Латвии считают, что с объединением LMT и «Lattelecom» цены на услуги возрастут

LETA 1
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Более половины, или 62% жителей Латвии считают, что с объединением телекоммуникационных операторов LMT и «Lattelecom» цены на телекоммуникационные услуги возрастут, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром исследований «SKDS».

17% респондентов ответили, что цены на услуги не изменятся, а 6% допускают, что они могут упасть.

На вопрос, как изменится с объединением предприятий ситуация с конкуренцией на рынке телекоммуникаций в Латвии, 24% опрошенных ответили, что конкуренция увеличится, 29% - что ничего не изменится, а 32% прогнозировали ее снижение.

На вопрос, выиграют ли жители Латвии от объединения, 13% опрошенных ответили, что выиграют, 19% - что ничего не изменится, 56% - что потребители будут в проигрыше.

Опрос проводился в сентябре, в нем участвовали 1005 человек.

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