В этом и в последующие два года молокоперерабатывающее предприятие «Latvijas piens» вложит в развитие завода в Елгаве более 4 млн евро, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Янис Вайводс.

В этом году началась реализация подготовленного немецким концерном «Fude + Serrahn Milchprodukte» плана инвестиций в развитие «Latvijas piens», и уже инвестировано 0,5 млн евро. Цель состоит в том, чтобы сделать переработку молока более эффективной, а работу предприятия - рентабельной, сказал Вайводс.

В 2018 году инвестиции составят 2 млн евро, в 2019 году - 1,8 млн евро.

Немецкий концерн купил контрольный пакет акций (75,1%) «Latvijas piens» в этом году. Молоко перерабатывается на предприятии круглосуточно, на заводе трудятся 85 человек.

Остальные доли предприятия принадлежат «Latraps» - 14,5%, молочному кооперативу «Дзесе» - 8,5%, зерноводческому кооперативу VAKS - 1,9%.

«Latvijas piens» было основано латвийскими фермерами в 2012 году. С 2014 года предприятие фокусируется в основном на производстве сыров.