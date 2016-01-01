«Ригас межи» увеличит объемы переработки древесины

Сейчас предприятие управляет 62 тыс. га лесов, столичными садами, парками и Межапарком. По словам главы предприятия, одна из ближайших его целей - обеспечить дальнейшую переработку лесной продукции, в том числе на территории лесопилки «Норупе» планируется построить дополнительный цех для сортировки продукции. До 2020 года планируется также закупить современное оборудование.

В настоящий момент «Ригас межи» перерабатывает примерно 25% древесины из своих лесов, и согласно бизнес-плану до 2022 года эту долю планируется увеличить до 40%. Остальную древесину предприятие реализует на рынке кругляка.

В будущем году планируется начать переработку щепы и стружек в гранулы. Также «Ригас межи» планирует в будущем продавать свою теплоэнергию, потому что так можно будет более целесообразно использовать ресурсы. По словам Тауриньша, в Риге предприятие готово участвовать в конкурсах на отопление детских садов или школ, у которых есть собственные отопительные системы.

Тауриньш сказал, что у предприятия есть план, как достичь к 2025 году очень хороших финансовых результатов. Он убежден, что продавать нужно не бревна, а сухие строганые доски, что дает намного большую добавленную стоимость.

Оборот превысил 18 млн евро

В прошлом году оборот муниципального ООО «Ригас межи» превысил 18 млн евро, рассказал член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

По сравнению с периодом пять лет назад, когда предприятие начало работать в тех же масштабах, что и теперь, и была открыта лесопилка «Норупе», оборот увеличился почти в пять раз.

По словам Вайкулиса, оборот вырос в основном благодаря более глубокой переработке и производству продуктов с высокой добавленной стоимостью. Частично оборот вырос также из-за увеличения территории садов и парков, которую обслуживает предприятие, и присоединению Большого кладбища.

Прибыль прошлого года предприятие планирует вложить в развитие парков и Межапарка.

По данным «Firmas.lv», в 2016 году оборот «Ригас межи» составлял 14,95 млн евро, прибыль - 227 704 евро.

«Ригас межи» с 62 тыс. га земли является вторым крупнейшим лесовладельцем в стране после АО «Латвияс валстс межи».