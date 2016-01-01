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«Ригас межи» увеличит объемы переработки древесины

LETA
Фото: Zane Bitere/LETA

Муниципальное ООО «Ригас межи» до 2022 года планирует увеличить объемы переработки древесины, сообщил агентству ЛЕТА председатель правления предприятия Айвар Тауриньш.

Сейчас предприятие управляет 62 тыс. га лесов, столичными садами, парками и Межапарком. По словам главы предприятия, одна из ближайших его целей - обеспечить дальнейшую переработку лесной продукции, в том числе на территории лесопилки «Норупе» планируется построить дополнительный цех для сортировки продукции. До 2020 года планируется также закупить современное оборудование.

В настоящий момент «Ригас межи» перерабатывает примерно 25% древесины из своих лесов, и согласно бизнес-плану до 2022 года эту долю планируется увеличить до 40%. Остальную древесину предприятие реализует на рынке кругляка.

В будущем году планируется начать переработку щепы и стружек в гранулы. Также «Ригас межи» планирует в будущем продавать свою теплоэнергию, потому что так можно будет более целесообразно использовать ресурсы. По словам Тауриньша, в Риге предприятие готово участвовать в конкурсах на отопление детских садов или школ, у которых есть собственные отопительные системы.

Тауриньш сказал, что у предприятия есть план, как достичь к 2025 году очень хороших финансовых результатов. Он убежден, что продавать нужно не бревна, а сухие строганые доски, что дает намного большую добавленную стоимость.

Оборот превысил 18 млн евро

В прошлом году оборот муниципального ООО «Ригас межи» превысил 18 млн евро, рассказал член правления предприятия Эдгар Вайкулис.

По сравнению с периодом пять лет назад, когда предприятие начало работать в тех же масштабах, что и теперь, и была открыта лесопилка «Норупе», оборот увеличился почти в пять раз.

По словам Вайкулиса, оборот вырос в основном благодаря более глубокой переработке и производству продуктов с высокой добавленной стоимостью. Частично оборот вырос также из-за увеличения территории садов и парков, которую обслуживает предприятие, и присоединению Большого кладбища.

Прибыль прошлого года предприятие планирует вложить в развитие парков и Межапарка.

По данным «Firmas.lv», в 2016 году оборот «Ригас межи» составлял 14,95 млн евро, прибыль - 227 704 евро.

«Ригас межи» с 62 тыс. га земли является вторым крупнейшим лесовладельцем в стране после АО «Латвияс валстс межи».

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