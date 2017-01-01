ABLV bank принял решение о самоликвидации

В целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации АО «ABLV Bank» на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Об этом агентству ЛЕТА сообщили в банке.

«ABLV Bank» считает, что таким образом лучше всего сможет обеспечить защиту своих активов, чтобы рассчитаться со всеми клиентами.

«Принимая во внимание происходившие в Латвии до сих пор процессы неплатежеспособности и ликвидации, мы считаем, что это самое правильное решение, какое можно было принять после заявления ЕЦБ о начале процесса ликвидации. Финансовое положение банка отличное, поэтому мы должны позаботиться о каждом клиенте и защите их прав», - подчеркнул председатель правления «ABLV Bank» Эрнест Бернис.

«Это очень тяжелое решение, но в данных условиях наиболее подходящее»,

- сказал Бернис.

Более подробную информацию о решении самоликвидироваться «ABLV Bank» предоставит во вторник, 27 февраля.

Пресс-секретарь Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Иева Уплея сообщила, что комиссия пока не получила официального решения акционеров «ABLV Bank», поэтому не может прокомментировать информацию о начале ликвидации банка.

Как сообщалось, 23 февраля ЕЦБ принял решение не спасать банк и начать процесс его ликвидации, которая должна быть проведена в соответствии с нормативными актами Латвии.

КРФК, выполняя инструкции ЕЦБ, с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на субботу, 24 февраля, с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель КРФК Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, КРФК как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», - сказал Путниньш.

Такое решение КРФК приняла в целях защиты интересов вкладчиков в соответствии с законом о гарантировании вкладов.

Как сообщалось, в течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») о планируемых санкциях против латвийского «ABLV Bank» из банка было выведено 600 млн евро.

«FinCEN» планировала ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в заявлении «FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.