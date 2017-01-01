Доклад FinCEN о ABLV Bank: Что узнало KNAB

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) не сообщает, получило ли от США дополнительную информацию, подтверждающую включенные в доклад структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями («FinCEN») сведения о том, что руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц Латвии.

Начальник БПБК Екаб Страуме после сегодняшнего заседания подкомиссии Сейма по борьбе с коррупцией не сказал журналистам, получило ли БПБК от США какую-то дополнительную информацию, но подтвердил, что этот вопрос будет рассматриваться на этой неделе во время встречи с представителями США.

Как сообщалось, «FinCEN» планировала ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за реализацию схем отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине. Как говорится в докладе « FinCEN», руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

В течение недели после заявления « FinCEN» о планируемых санкциях из «ABLV Bank» было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкции Европейского центрального банка (ЕЦБ), с 19 февраля ввела ограничения на платежные операции в «ABLV Bank», а в ночь на 24 февраля с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений, приняла решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

БПБК начало проверку упомянутой в докладе «FinCEN» информации.