По мнению эксперта высшей школы бизнеса Turība Анны Медне, в Латвии для облегчения процедуры получения переплаченных налогов нужно ввести семейную налоговую декларацию. С ее помощью все члены семьи в одном документе смогут возвращать переплаченные налоги, таким образом упростив работу Службы государственных доходов.

Эксперт напоминает, что с 1 марта все жители Латвии могут вернуть переплаченные налоги через электронную систему EDS. В 2016 году жители страны вернули таким образом 121,44 млн евро, пишет rus.db.lv.

Подав декларацию в этом году, можно вернуть налоги за 2015-17 годы, а до 16 июня этого года - еще и за 2014 год. Это касается так называемой добровольной подачи декларации для возврата переплаченных налогов за медицинские услуги и расходы на образование.

Со следующего года, напоминает эксперт,

сумма возврата денег по переплате налогов для многих жителей может вырасти, поскольку увеличивается ежегодное ограничение по выплате - до 600 евро

(как для себя, так и для членов семьи). Это значит, что максимальная сумма для возврата составит 600 евро x 20%, то есть 120 евро. По сравнению с предыдущими годами, когда годовое ограничение составляло 215 евро, а конечная сумма для возврата - 49 евро, рост в будущем году будет значительным. Однако вводятся ограничения по возврату налогов, которых не было ранее, например, за услуги по стоматологии.

По мнению Медне, в Латвии стоит задуматься над ведением семейной декларации. Смысл ее сводится к тому, что один член семьи может заполнить одну декларацию за всех остальных членов домашнего хозяйства. Под членами семьи подразумеваются супруги в браке и дети-иждивенцы.