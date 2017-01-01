«Rietumu banka» уже давно отказывается от клиентов высокого риска

«Rietumu banka» уже на протяжении нескольких лет отказывается от клиентов высокого риска и значительно сократил размер транзакций, сообщили агентству ЛETA его представители.

«Ужесточение требований к коммерческим банкам в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма - не новость. Оно актуально уже давно.

«Rietumu banka» на протяжении нескольких лет делает значительные вложения в процессы соблюдения этих требований. Банк вкладывает также в укрепление технологий и в специальное обучение работников», - отметили представители банка.

«»Rietumu banka» уже на протяжении нескольких лет отказывается от клиентов высокого риска, а также значительно сократил объем транзакций, фокусируясь на вкладах, кредитах и развитии технологий», - сообщили в банке, отметив, что эта тенденция наблюдается не только в Латвии, но и во всем мире.

События последнего месяца в финансовм секторе Латвии существенно не изменили характер и содержание процесса этих перемен, но подтвердили их значение и необходимость, а также определенно ускорят их, подчеркнули в «Rietumu banka».

«»Rietumu banka» работает над стратегией, предусматривающей дальнейшее осуществление этих перемен. Мы понимаем, что латвийскому финансовому сектору необходим наш ответственный вклад, чтобы восстановить репутацию. Соблюдение требований соответствия, идентификация каждого клиента и сути его бизнеса и сделок лежат и будут и в дальнейшем лежать в основе сотрудничества с клиентами», - отметили представители банка.

По сумме активов в конце 2017 года «Rietumu banka» занимал пятое место среди латвийских банков. Его крупнейшие владельцы - ООО «Esterkin Family Investments» (33,12%), мальтийская «Boswell (International) Consulting Limited» (33,11%), ООО «Suharenko Family Investments» (17,34%).