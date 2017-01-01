Как правильно подать налоговую декларацию: советы бухгалтера

Ажиотаж вокруг годовых деклараций ПНН растет с каждым годом, но эта декларация не является новинкой! К тому же – следовало бы учитывать, что подача декларации за прошлый 2017 год является менее регламентированной, чем это было «вначале» подачи деклараций, например, в далеком 1994 году, когда подача деклараций была обязательной для всех. Председатель правления Ассоциации сертифицированный бухгалтеров ISO, аналитик системы бухгалтерского учета Tilde Анда Зиемеле по просьбе Русского TVNET еще раз раз по полочкам разложила, кому и зачем надо или желательно подавать налоговую декларацию. Помните, что вы можете вернуть переплаченный государству налог!