За последний год жители Латвии пользовались в основном услугами пяти банков

В течение последнего года жители Латвии пользовались в основном услугами всего пяти банков, показал опрос, проведенный в феврале агентством социологических исследований SKDS по заказу агентства ЛETA.

Хотя бы одной услугой «Swedbank» за последний год воспользовались 65% жителей Латвии, «SEB Banka» - 38%, банка «Citadele» - 25%. Далее следует банк «Luminor», объединивший «DNB Banka» и банк «Nordea», услугами которых за последний год пользовались соответственно 10% и 7% опрошенных.

Услугами других банков воспользовались менее 5% респондентов.

«Топ» самых популярных банков не меняется и при анализе данных по полу, национальности, возрасту, уровню образования и виду трудовой занятости респондентов.

В опросе участвовали более 1000 жителей Латвии.