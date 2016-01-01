Прибыль «Ригас силтумс» от хозяйственной деятельности составила 1,82 млн евро

Прибыль АО «Ригас силтумс» (РС) от продажи теплоэнергии, электроэнергии и другой хозяйственной деятельности в предыдущем финансовом году, который длился с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года, составила 1,82 млн евро, сообщили на предприятии.

В прошлом финансовом году РС также получило дополнительную прибыль в размере 5,94 млн евро, которая образовалась за счет введения с 2018 года нового порядка расчета подоходного налога с предприятий.

На собрании акционеров РС во вторник принято решение направить 3,7 млн евро из прибыли на реализацию проектов по сокращению потерь тепла и повышению эффективности производства теплоэнергии в Риге.

Оборот РС в прошлом финансовом году составил 152,3 млн евро - это на 6,7 млн евро или 4,6% больше, чем в предыдущем финансовом году.

Одновременно представители РС отметили, что средний тариф на теплоснабжение в предыдущем финансовом году был ниже, чем годом ранее, и самым низким среди городов Латвии и столиц стран Балтии.

77% производимой РС теплоэнергии используется для отопления жилых домов и подачи горячей воды. Общая протяженность городских теплосетей составляет почти 800 км, и 74% находятся в собственности РС.

Акционерами РС являются Рижская дума - 49%, государство - 48,995%, «Energijas risinajumi. RIX» - 2%, «Latvenergo» - 0,005%.