Птицефабрика "Кекава"" вложила 4,5 млн евро в комфорт птиц

Крупнейшее в Латвии предприятие по переработке мяса птицы «Птицефабрика «Кекава«» в этом году инвестировало в повышение уровня биобезопасности и качества содержания птиц, прослеживаемость внутренних процессов и управление качеством 4,5 млн евро, сообщил агентству ЛETA председатель правления предприятия Андрюс Пранцкявичюс.

Сейчас птицефабрика занимает примерно 40% латвийского рынка и лидирует в сегменте маринованного мяса. Продолжая инвестировать в повышение качества содержания птиц и управление качеством, предприятие в этом году впервые стало предлагать покупателям маринованное мясо с маркировкой «Выращено без антибиотиков».

Потребление антибиотиков на «Птицефабрике «Кекава«» - одно из самых низких в ЕС и находится на одном уровне с такими лидерами качества, как Норвегия, Исландия и Швеция. В среднем 90% птиц в год на птицефабрике вырастают, не болея и без применения антибиотиков.

Предприятие предлагает свежее куриное мясо с маркировкой «Выращено без антибиотиков» на рынках Латвии и Литвы и планирует вскоре начать его экспорт в Эстонию.

В прошлом финансовом году оборот «Птицефабрики «Кекава«» составил 57,219 млн евро, убытки - 314 тыс. евро.

Основной капитал учрежденной в 1991 году «Птицефабрики «Кекава«» - 18 928 084 евро, контрольный пакет акций птицефабрики принадлежит литовскому холдингу «Linas Agro Group».