Портфель небанковских кредиторов уверенно растет

Общий кредитный портфель небанковских кредиторов в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 16% - до 612,21 млн евро, свидетельствует обзор рынка небанковского кредитования потребителей, подготовленный Центром защиты прав потребителей.

Портфель увеличился практически во всех сферах кредитования.

В 2017 году небанковский сектор выдал потребителям новых кредитов на сумму 586,63 млн евро - на 48,17 млн евро (8,9%) больше, чем в 2016 году.

Общая сумма выданных в прошлом году потребительских кредитов достигла 122,52 млн евро - на 3,5% больше, чем в 2016 году и составила 21% суммы всех выданных кредитов.

Кредитов под залог недвижимости в 2017 году было выдано на 41,34 млн евро (8% суммы всех кредитов), ипотечных кредитов - на 12,17 млн евро (2%).

Количество выданных бесплатно дистанционных кредитов за год выросло на 81,3%, а их сумма - в 2,3 раза.

Качество общего кредитного портфеля небанковских кредиторов в прошлом году улучшилось больше всего за последние четыре года: в конце 2013 года просрочены не были 80,2%, в конце 2016 года - 84,7%, а в конце 2017 года - 87,2% займов.

Все более активно используется услуга продления дистанционных кредитов - в 2017 году общее количество их продлений увеличилось более чем на 40%. Количество кредитов, продленных три и более раз, увеличилось с 36,4% в 2016 году до 43,5% в 2017 году.

В прошлом году в Латвии действовало 59 лицензированных небанковских кредиторов.