Бернис: Бункус ни при каких обстоятельствах не мог стать стать администратором ABLV

Убитый в мае администатор неплатежеспособности Мартиньш Бункус не мог стать администратором ABLV даже если бы не был одобрен план самоликвидации банка, об этом в интервью передаче Латвиского телевидения «1 pret 1» сказал совладелец банка Эрнест Бернис.

Как объяснил Бернис, Бункус не мог стать администратором, поскольку являлся клиентом банка. Бернис также не считает, что убийство Бункуса не может быть связано с процессом ликвидации ABLV.

Как сообщалось ранее, администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус был застрелен в своем автомобиле Range Rover утром 30 мая около рижского Лесного кладбища.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис заявил, что скорее всего, это заказное убийство, которое связано с профессионнальной деятельностью Бункуса. Но, другие версии тоже не исключаются.