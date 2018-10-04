1974 год: ТV в цвете, новый аэропорт и мальчик Ренарс

Телевидение в цвете

7 ноября 1974 года Латвийское телевидение показало первую цветную передачу - это был репортаж о параде на Комсомольской набережной.

Рижская ГЭС была введена в эксплуатацию

Для возведения ГЭС была построена плотина на Даугаве до середины острова Долес, половина которого, вместе с другими мелкими островами, впоследствии была затоплена Рижским водохранилищем.

По гребню плотины проложено автомобильное шоссе. Были построены и железнодорожные пути, которые использовались в ходе строительства (от железнодорожной станции Саласпилс до середины острова). Позже они были разобраны за ненадобностью

Аэропорт Рига

В Рижском районе у поселка Скулте был сдан в эксплуатацию построенный годом ранее аэропорт. До него в качестве аэропорта Риги использовались аэропорты в Спилве (с 1930 по 1986 год) и Румбуле (закрыт в 1978 году).

Он является самым крупным аэропортом в странах Балтии по объёму грузовых и пассажирских перевозок. По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта превысил 6 миллионов человек. Прямыми рейсами из Рижского аэропорта можно добраться до 100 городов мира.

"Dzintars"

В продажу впервые поступил плавленный сыр Дзинтарс. Прошло 44 года, а этот, один из самых любимых молочных продуктов, не устарел.

Певец из Елгавы