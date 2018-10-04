1974 год: ТV в цвете, новый аэропорт и мальчик Ренарс

18 ноября 2018 года Латвия отмечает 100 лет. Много это или мало? Столько всего случилось за это время, и никто точно не скажет, когда наша страна стала такой, какой мы ее видим сегодня... Латвия постоянно меняется, когда-то очевидные вещи уже стали историей, а на их место пришли новые герои и реалии. Накануне 100-летия Латвии Русский TVNET вспоминает самые яркие события прошедших 100 лет: один день - один год, словно листая детский фотоальбом маленькой Латвии.
Телевидение в цвете
7 ноября 1974 года Латвийское телевидение показало первую цветную передачу - это был репортаж о параде на Комсомольской набережной.
Рижская ГЭС была введена в эксплуатацию
Для возведения ГЭС была построена плотина на Даугаве до середины острова Долес, половина которого, вместе с другими мелкими островами, впоследствии была затоплена Рижским водохранилищем.
По гребню плотины проложено автомобильное шоссе. Были построены и железнодорожные пути, которые использовались в ходе строительства (от железнодорожной станции Саласпилс до середины острова). Позже они были разобраны за ненадобностью
Аэропорт Рига
В Рижском районе у поселка Скулте был сдан в эксплуатацию построенный годом ранее аэропорт. До него в качестве аэропорта Риги использовались аэропорты в Спилве (с 1930 по 1986 год) и Румбуле (закрыт в 1978 году).
Он является самым крупным аэропортом в странах Балтии по объёму грузовых и пассажирских перевозок. По итогам 2017 года пассажиропоток аэропорта превысил 6 миллионов человек. Прямыми рейсами из Рижского аэропорта можно добраться до 100 городов мира.
"Dzintars"
В продажу впервые поступил плавленный сыр Дзинтарс. Прошло 44 года, а этот, один из самых любимых молочных продуктов, не устарел.
Певец из Елгавы
А 1 сентября в Елгаве в семье Изидора и Мудите Кауперсов родился мальчик, которого назвали Ренарсом. Он вырос и стал певцом, лидером и вокалистом латвийской рок-группы Brainstorm (Prāta Vētra).