Размуса: в сфере платежей продолжится движение к безналичным решениям

"20 лет назад в Латвии в день выполнялся один цикл межбанковского клиринга, и сделки между клиентами разных банков занимали несколько дней. Сейчас благодаря мгновенным платежам это происходит за несколько секунд", - сказала она.

"Мгновенные платежи дают представление о том, какими должны быть современные платежи. Потребитель 21-го века ожидает, что все платежи будут доступны онлайн здесь и сейчас. Оплатить счета, сделать покупки, перечислить средства частному лицу или предприятию можно в любое время суток и в любом месте, где имеется интернет. Мгновенные платежи - быстрые, удобные, дружественные для пользователей", - сказал Размуса.

Прошел год с тех пор, как Банк Латвии стал первым центральным банком в еврозоне, который ввел инфраструктуру мгновенных платежей, отметила она.

Размуса добавила, что условия для новых разработок очень благоприятные - с одной стороны, потребители все больше ищут быстрые и удобные услуги, с другой стороны, развиваются инновационные технологии. В будущем ожидается переход к бесконтактным платежам, и уже сейчас новые модели смартфонов предлагают различные методы биометрии - отпечатки пальцев, сканирование глаз и др.