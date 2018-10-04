Скандинавские пенсии прирастают латвийскими лесами

Тот факт, что пенсионные деньги иностранцев вкладываются в латвийские леса и генерируют прибыль, подтверждает хотя бы сделка, заключенная летом - были проданы доли капитала второй крупнейшей лесоводческой компании (SIA Foran Real Estate), и среди владельцев оказался шведский SPP Pension& Forsakring (29,37034%), который вошел в эту компанию через увеличение акционерного капитала в 2008 году, пишет rus.db.lv.

Полученные средства Foran Real Estate использовала для покупки лесных угодий на всей территории Латвии. В собственности компании находилось более 54,2 тыс. га. И ранее в Латвии были сделки с компаниями по управлению лесами, в число владельцев которых входили иностранные пенсионные фонды.

Как пояснили в Комиссии рынка финансов и капитала, латвийские пенсионные фонды прямо или через фонды альтернативных вложений могут вкладывать пенсионные средства в леса, правда, есть ограничения по размерам вложений.