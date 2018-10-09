Государство вложит в основной капитал "RB Rail" 650 тыс. евро

Собрание акционеров "RB Rail" 22 августа 2018 года решило увеличить основной капитал предприятия на 3 евро, эмитировав три новые дематериализованные именные акции номиналом 1 евро, чтобы после увеличения основной капитал "RB Rail" достиг 1 950 012 евро. Наценка эмиссии каждой новой акции составляет 649 999 евро, общая цена продажи всех новых акций - 1 950 000.