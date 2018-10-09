Государство вложит в основной капитал "RB Rail" 650 тыс. евро

Государство вложит 650 тыс. евро в основной капитал ООО "Европейские железнодорожные линии", которое затем вложит эту сумму в АО "RB Rail", постановило сегодня правительство Латвии.
ООО "Европейские железнодорожные линии" - латвийский акционер совместного предприятия трех стран Балтии "RB Rail", созданного для реализации проекта скоростной железнодорожной магистрали "Rail Baltica".
Собрание акционеров "RB Rail" 22 августа 2018 года решило увеличить основной капитал предприятия на 3 евро, эмитировав три новые дематериализованные именные акции номиналом 1 евро, чтобы после увеличения основной капитал "RB Rail" достиг 1 950 012 евро. Наценка эмиссии каждой новой акции составляет 649 999 евро, общая цена продажи всех новых акций - 1 950 000.
1 января 2018 года основной капитал ООО "Европейские железнодорожные линии" составлял 2 720 000 евро и был образован 2 720 000 простыми акциями номиналом 1 евро. После увеличения основной капитал предприятия составит 3 370 000 евро.
Проект "Rail Baltica" стоимостью 5,8 млрд евро планируется реализовать до конца 2025 года.