Сб, 29.12.2018
Одним из ингредиентов традиционного для постсоветских стран новогоднего салата оливье должна быть любовь! IKEA в своей необычной инструкции

Невеста Фриденбергса пишет трогательные послания ушедшему любимому

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: instagram.com/kr_tiine

17 октября не стало молодого музыканта Валтерса Фриденбергса, в бою с раком болезнь оказалась сильнее.  И хотя после смерти любимого прошло уже несколько месяцев, невеста Валтерса Кристине Паегле все еще продолжает делиться моментами счастья, проведенными вместе. 

После праздников Кристине опубликовала фотографию с Валтерсом, сделанную на Рождество 2017 года.

"С благодарностью за время, проведенное вместе, и в радости, и в горе, пока Смерть не разлучит нас. Люблю!", - подписала девушка свое виртуальное послание любимому. 

На фотографии пара позирует у елочки в немецкой клинике, в которой Валтерс боролся с раком, так как лечение в Латвии оказалось неэффективным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kikii_Kristīne Paegle (@kr_tiine) on

И после смерти любимого невеста время от времени делится сердечными посланиями, обращенными к нему. 

В конце ноября девушка опубликовала кадр с прогулки с Валтерсом:

"Белыми и мягкими прогулочными шагами дальше... На какое-то время врозь, но уже через время снова вместе. Люблю! Скучаю!". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kikii_Kristīne Paegle (@kr_tiine) on

Напомним, в 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта  Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии. На время болезнь отступила, но летом прошлого года снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине.

Увы, спасти музыканта там не смогли, хотя друзья надеялись до последнего. О самых последних днях музыканта и о свадьбе, которую так и не успели сыграть, рассказала его невеста Кристине:

Валтерса Фриндебергса похоронили 26 октября в рижском крематории. 

Галерея: Прощание с музыкантом Валтерсом Фриденбергсом 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ