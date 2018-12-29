Невеста Фриденбергса пишет трогательные послания ушедшему любимому

После праздников Кристине опубликовала фотографию с Валтерсом, сделанную на Рождество 2017 года.

"С благодарностью за время, проведенное вместе, и в радости, и в горе, пока Смерть не разлучит нас. Люблю!", - подписала девушка свое виртуальное послание любимому.

На фотографии пара позирует у елочки в немецкой клинике, в которой Валтерс боролся с раком, так как лечение в Латвии оказалось неэффективным.

И после смерти любимого невеста время от времени делится сердечными посланиями, обращенными к нему.

В конце ноября девушка опубликовала кадр с прогулки с Валтерсом:

"Белыми и мягкими прогулочными шагами дальше... На какое-то время врозь, но уже через время снова вместе. Люблю! Скучаю!".

Напомним, в 2016 году при проверке здоровья у молодого музыканта Валтерса Фриденбергса обнаружили рак. Музыкант перенес несколько курсов химиотерапии и операцию в Латвии. На время болезнь отступила, но летом прошлого года снова вернулась, поэтому было принято решение лечиться в клинике в Берлине.

Увы, спасти музыканта там не смогли, хотя друзья надеялись до последнего. О самых последних днях музыканта и о свадьбе, которую так и не успели сыграть, рассказала его невеста Кристине:

Валтерса Фриндебергса похоронили 26 октября в рижском крематории.