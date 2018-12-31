Розничная торговля: тенденции в 2018 году и прогнозы на 2019

Основные события, повлиявшие на розничную торговлю в 2018 году:

1. Для покупателей важна низкая цена: Цена продуктов остается важным фактором для покупателей в принятии решения. Инфляция на продукты питания была низкой благодаря как политике магазинов по снижению цен, так и изменениям в законодательстве.

В начале года в стране была введена пониженная ставка НДС 5% на характерные для Латвии свежие фрукты, ягоды и овощи. Эти изменения значительно увеличили спрос и предложение этих товаров в магазинах.

Например, в сезон урожая в Maxima Latvija доля местных овощей превышала 80% от общего ассортимента магазинов.

Латвии следовало бы снизить ставки НДС и на другие продукты питания – такая практика уже давно успешно применяется в некоторых государствах Западной Европы.

2. Стремительное развитие новых форматов: Приспосабливаясь к растущей динамике повседневной жизни людей, в городской среде открываются сетевые магазины малого формата, которые позволяют приобрести необходимые и привычные товары быстрее.

Такие магазины открылись не только в центре Риги, но и в микрорайонах и других городах Латвии. Одновременно наблюдается тенденция уменьшения количества посещений больших магазинов, потому что процесс совершения покупок в них может занять несколько часов.

Как в Америке, так и в Западной Европе все более популярными становятся продуманные концепт-магазины с небольшими торговыми залами.

Maxima разнообразила форматы магазинов, специально приспосабливая их к повседневным привычкам жителей.

3. Растет благосостояние населения: Покупательная способность жителей Латвии повысилась, что доказывают не только сокращение безработицы и рост средней зарплаты, но и растущий спрос на более дорогие и эксклюзивные продукты.

Свободные средства позволяют людям больше заботиться о себе, в результате вырос спрос также на здоровые и нишевые продукты, например, специальные продукты для вегетарианцев и веганов.

В 2019 году на розничную торговлю будут все больше влиять изменения в международных нормативных актах, технологические новшества и растущая конкуренция.

Прогнозы на 2019 год

1. Розничный торговец – за более "зеленую" среду. Несмотря на то, что самое большое влияние на окружающую среду оказывают домохозяйства, именно ведущие торговые сети все больше инвестируют в реализацию дружественных для среды инициатив.

Европарламент, приняв ряд ответственных решений, также выступает за более "зеленую" среду – ограничено потребление пластиковых мешочков и одноразовых пластмассовых изделий.

2. Высокая эффективность – основа успеха. В настоящее время в Латвии и в мире все более возрастает значение повышения энергоэффективности в бизнесе, в том числе в розничной торговле.

Технологии предлагают все новые решения по повышению продуктивности, улучшению условий труда и опыта покупок.

Maxima Latvija продолжит начатую оптимизацию цепочки поставок и повышение энергоэффективности, внедряя не только дружественное для окружающей среды LED освещение, но и долгосрочные решения по хранению товаров, холодильным установкам, транспорту и в других областях.

3. "За своих". Люди становятся все более патриотичными и чаще выбирают местные продукты, что способствует расширению их предложения в супермаркетах.

Ведущие частные предприниматели Европы все больше поддерживают местных производителей и новые крестьянские хозяйства, не только обеспечивая торговые места, но и предлагая специальные программы с бесплатными обучающими лекциями и советами по маркетингу.