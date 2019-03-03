Пн, 4.03.2019
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Латвию посетит вице-президент Европейского инвестиционного банка

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Александр Стубб

ФОТО: Reuters / Scanpix

На следующей неделе, 7 марта, Латвию посетит вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Александр Стубб, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.

Стубб прибудет с ознакомительным визитом к министру финансов Янису Рейрсу, также у него запланирована встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

С Рейрсом вице-президент ЕИБ обсудит инвестиции банка в Латвии и бюджет ЕС после 2020 года.

Кроме того, будут обсуждаться проблемы малых и средних предприятий Латвии с получением финансирования для развития.

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