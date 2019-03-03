Латвию посетит вице-президент Европейского инвестиционного банка

Стубб прибудет с ознакомительным визитом к министру финансов Янису Рейрсу, также у него запланирована встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

С Рейрсом вице-президент ЕИБ обсудит инвестиции банка в Латвии и бюджет ЕС после 2020 года.