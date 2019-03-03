На следующей неделе, 7 марта, Латвию посетит вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Александр Стубб, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве финансов.
Стубб прибудет с ознакомительным визитом к министру финансов Янису Рейрсу, также у него запланирована встреча с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
С Рейрсом вице-президент ЕИБ обсудит инвестиции банка в Латвии и бюджет ЕС после 2020 года.
Кроме того, будут обсуждаться проблемы малых и средних предприятий Латвии с получением финансирования для развития.