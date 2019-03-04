LTV: В Латвии могут прикрыть приложение для таксистов Panda

Если используемое многими таксомоторными фирмами клиентское приложение Panda в Латвии не будет зарегистрировано как налогоплательщик, оно может быть закрыто, указал передаче "Запрещенный прием" Латвийского телевидения министр сообщения Талис Линкайтс. Он отметил, что сейчас поправки, разрешающие это, направлены в Сейм.
Как указывает передача, сейчас Panda является одним из самых популярных приложений, с которым работают многие таксомоторные фирмы, а также индивидуальные коммерсанты, предлагающие услуги такси. Panda предлагает свой бренд, колл-центр и само приложение, за что фирмы платят за посредничество - примерно 65 центов за один заказ.
В то же самое время, Panda в Латвии не зарегистрировано как предприятие, это означает, что налоги с этой услуги посредника не платятся. Служба госдоходов (СГД) также не знает, где физически находится колл-центр Panda и, к примеру, платятся ли за сотрудников налоги. Об этом передаче ранее заявляла и представитель СГД Даце Пелека.
По неофициальной информации, как сообщает передача, сейчас деньги за посредничество "уходят" в Эстонию с помощью альтернативной банкам расчетной системы Paysera, в свою очередь колл-центр частично находится в Латвии - Лиепае, а частично в Украине - Киеве.
Настоящим владельцем самой Panda является гражданин Украины Михаил Грушуленко, который действительно управляет ее деятельностью в Латвии и контролирует, к примеру, соблюдают ли фирмы тарифы Panda.
В таксомоторном бизнесе приложение среди конкурентов Panda есть у Taxify, предприятие является созданным в Эстонии бизнесом, но сейчас как налогоплательщик оно зарегистрирован и в Латвии. По информации самого предприятия, в виде налогов за оказания услуги посредничества в Латвии оно заплатило примерно 800 000 евро, большая часть из этой суммы - налог на добавленную стоимость.