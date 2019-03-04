LTV: В Латвии могут прикрыть приложение для таксистов Panda

Как указывает передача, сейчас Panda является одним из самых популярных приложений, с которым работают многие таксомоторные фирмы, а также индивидуальные коммерсанты, предлагающие услуги такси. Panda предлагает свой бренд, колл-центр и само приложение, за что фирмы платят за посредничество - примерно 65 центов за один заказ.

В то же самое время, Panda в Латвии не зарегистрировано как предприятие, это означает, что налоги с этой услуги посредника не платятся. Служба госдоходов (СГД) также не знает, где физически находится колл-центр Panda и, к примеру, платятся ли за сотрудников налоги. Об этом передаче ранее заявляла и представитель СГД Даце Пелека.

По неофициальной информации, как сообщает передача, сейчас деньги за посредничество "уходят" в Эстонию с помощью альтернативной банкам расчетной системы Paysera, в свою очередь колл-центр частично находится в Латвии - Лиепае, а частично в Украине - Киеве.

Настоящим владельцем самой Panda является гражданин Украины Михаил Грушуленко, который действительно управляет ее деятельностью в Латвии и контролирует, к примеру, соблюдают ли фирмы тарифы Panda.