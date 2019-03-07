Новый запрет на наличные: Что будет с продажей подержанных машин и недвижимости?

Минфин полагает, что поправки уменьшат возможности легализации незаконно нажитых средств. После введения этих изменений министерство планирует, что поступления в бюджет 2019 года вырастут на 675 тысяч евро, а в последующие годы на 900 тысяч евро.

Представитель Valsts nekustamie īpašumi Анита Фелдмане отметила, что изменения в сфере недвижимости больше всего затронут частные лица, но в целом такие ограничения существенных перемен в отрасли не вызовут.

Портфель Valsts nekustamie īpašumi главным образом состоит из коммерческих объектов, в которых не предусмотрен оборот наличных денег, поэтому и на рынке коммерческих помещений существенных изменений не предвидится, считает она.

По её мнению большие неудобства такие изменения доставят физическим лицам, которые хотят приобрести или зарезервировать квартиру.

Единственный способ, как рассчитаться или дать залог, будет банковское перечисление, а не наличные, порталу TVNET отметила Фелдмане.

В свою очередь президент Латвийской автомобильной ассоциации Андрис Кулбергс отметил, что очень важно информировать общество об изменениях:

"В торговле подержанными автомобилями и в специфических сегментах теневая экономика и серый бизнес составляет до 70-80% сделок. Поэтому эта отрасль схожа с таксомоторной отраслью, где царит полное безобразие - уклонение от уплаты налогов, регистрации коммерческой деятельности, различные схемы и подделка документов, обход уплаты НДС... Там это будни", - рассказал Кулбергс.

Кулбергс отметил, что в прошлом году в автомобильной отрасли практически до нуля удалось снизить так называемые схемы "каруселей", связанные с обманом по НДС, и это дало приблизительно 30 миллионов евро в госбюджет в течение полутора лет.

"Это было связано с юридическими лицами. Среди частных лиц, где зарегистрировано наибольшее количество автомобилей, это до сих пор серая зона.

Я хочу сказать, что оборот наличных по-прежнему главная "смазка" для этого механизма теневой экономики.

Таким образом гораздо легче избежать различных деклараций, и наличные деньги - один из факторов, который культивирует теневую экономику. Выдавив наличные, это не решит всю ситуацию в целом, но это один из способов, как решать ситуацию", - считает Кулбергс.

Он отметил, что многие не знают об ограничениях, и это заметно в повседневности. С тех пор, как СГД создало офис в рижском отделе CSDD, каждая подозрительная сделка проходит через налоговую службу, и пояснения там заставляют сделать вывод, что общество не проинформировано о существующих ограничениях - об этих 7200 евро наличными.

"Понижение "потолка" до 1500 евро похвально, так как это истребит произвол, который творится сейчас.

У честных коммерсантов практически нет шансов работать в торговле подержанными авто. Это определенно уменьшит проблему", - пояснил Кулбергс.

Он убежден, что желающие приобрести автомобиль, скорее всего, пользуются банковским счетом.

"Если у тебя нормальный и легальный ежедневный оборот денег, то однозначно намного надежнее использовать банковское перечисление, нежели наличку.

Перечисление и юридически трактуется как сделка, и человек таким образом защитит себя, так как сможет обратиться с жалобой против продавца с документом о сделке в том случае, если произойдет мошенничество. Это позволит продавцам не избегать ответственности", - подчеркнул он.

Новый руководитель СГД Иева Яунземе со своей стороны отметила порталу TVNET, что оборот наличных стоит ограничивать и в других отраслях, не только в сфере недвижимости и торговли авто.

"Мы поддерживаем поправки в Трудовом законе. То, что работодатель должен платить зарплату наличными - архаизм.