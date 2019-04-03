IKEA выходит на эстонский рынок

Руководитель по вопросам розничной торговли IKEA в странах Балтии Йоханес Йоханесон сообщил, что компания будет искать 30-40 работников в Эстонии - руководителей команд, специалистов по продажам, обслуживанию клиентов и других работников.

Электронным магазином IKEA будет мобильный интернет-сайт, который предоставит возможность делать покупки как с помощью компьютера, так и планшета или смартфона.

Место для принятия заказов и выдачи товаров займет около 6000 кв. метров, из которых 1500 кв. метров будут предназначены для экспозиционных комнат и услуг по планированию мебели, а также консультаций.

Сейчас в балтийских странах действуют два магазина IKEA - в Вильнюсе и Риге, а также еще два пункта выдачи и заказа товаров в Литве.