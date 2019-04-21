Владельцы заброшенного здания на ул. Марияс, 6 оштрафованы на тысячи евро

За невыполнение обязательств перед Рижской думой к владельцам заброшенного дома на ул. Марияс, 6 применены штрафы в размере уже 7600 евро, выяснило агентство LETA в самоуправлении.
Размер штрафов продолжит расти еженедельно до момента, когда он составит 5000 евро для каждого из владельцев.
В апреле прошлого года дума поручила владельцам дома разработать и согласовать в городском строительном управлении проект реставрации здания в минимальном составе. Это нужно было сделать до 11 марта.
Однако уже в начале марта на заседании комиссии по деградирующим постройкам представитель владельцев Александр Мейшканс заявил, что процесс согласования проекта только начат, и до указанной даты завершен он не будет. Владельцы предполагают, что согласование завершится летом.
Галерея: Заброшенный дом на улице Марияс в Риге
Представители думы не согласились продлить срок согласования.
Дом, который является памятником архитектуры местного значения, принадлежит эстонскому предпринимателю Томасу Тоолу и Евгению Петрову.