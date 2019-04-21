Владельцы заброшенного здания на ул. Марияс, 6 оштрафованы на тысячи евро

Размер штрафов продолжит расти еженедельно до момента, когда он составит 5000 евро для каждого из владельцев.

В апреле прошлого года дума поручила владельцам дома разработать и согласовать в городском строительном управлении проект реставрации здания в минимальном составе. Это нужно было сделать до 11 марта.

Однако уже в начале марта на заседании комиссии по деградирующим постройкам представитель владельцев Александр Мейшканс заявил, что процесс согласования проекта только начат, и до указанной даты завершен он не будет. Владельцы предполагают, что согласование завершится летом.