Вс, 21.04.2019
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Владельцы заброшенного здания на ул. Марияс, 6 оштрафованы на тысячи евро

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Здание на ул. Марияс, 6.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

За невыполнение обязательств перед Рижской думой к владельцам заброшенного дома на ул. Марияс, 6 применены штрафы в размере уже 7600 евро, выяснило агентство LETA в самоуправлении.

Размер штрафов продолжит расти еженедельно до момента, когда он составит 5000 евро для каждого из владельцев.

В апреле прошлого года дума поручила владельцам дома разработать и согласовать в городском строительном управлении проект реставрации здания в минимальном составе. Это нужно было сделать до 11 марта.

Однако уже в начале марта на заседании комиссии по деградирующим постройкам представитель владельцев Александр Мейшканс заявил, что процесс согласования проекта только начат, и до указанной даты завершен он не будет. Владельцы предполагают, что согласование завершится летом.

Галерея: Заброшенный дом на улице Марияс в Риге

Представители думы не согласились продлить срок согласования.

Дом, который является памятником архитектуры местного значения, принадлежит эстонскому предпринимателю Томасу Тоолу и Евгению Петрову.

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