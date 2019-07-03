Фермеры: в этом году ожидается хороший урожай зерновых

Как отметил руководитель отдела растениеводства Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Оскар Балодис, в этом году в Латвии планируется собрать больше зерна - урожай обещает быть рекордным. Посеяно очень много озимых, урожайность которых выше, поэтому имеется хороший потенциал урожая, если только не возникнут неблагоприятные погодные условия.

По словам Балодиса, хотя местами зерновые немного пострадали от жары и засухи в конце весны и начале лета, сейчас ситуация нормализовалась. Синоптики в ближайшие недели прогнозируют умеренные погодные условия, и зерно продолжит постепенно созревать.

Почти все работы на полях фермеры закончили и уже начинают думать об уборке урожая, которая может начаться в конце июля - начале августа.

Председатель правления кооперативного сельскохозяйственного общества "VAKS" Индулис Янсонс отметил, что в целом ситуация на полях с зерном намного лучше, чем в прошлом году, когда была сильная засуха. Культуры развиваются нормально, ожидается хороший урожай зерна.

"Рекордных урожаев в этом году не будет, но урожай может быть одним из самых больших в истории", - сказал Янсонс.