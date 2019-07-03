Фермеры: в этом году ожидается хороший урожай зерновых

Посевы зерновых в Латвии развиваются нормально, и в целом в этом году ожидается хороший урожай, заявили агентству LETA представители отрасли.
Как отметил руководитель отдела растениеводства Латвийского центра сельскохозяйственных консультаций и образования Оскар Балодис, в этом году в Латвии планируется собрать больше зерна - урожай обещает быть рекордным. Посеяно очень много озимых, урожайность которых выше, поэтому имеется хороший потенциал урожая, если только не возникнут неблагоприятные погодные условия.
По словам Балодиса, хотя местами зерновые немного пострадали от жары и засухи в конце весны и начале лета, сейчас ситуация нормализовалась. Синоптики в ближайшие недели прогнозируют умеренные погодные условия, и зерно продолжит постепенно созревать.
Почти все работы на полях фермеры закончили и уже начинают думать об уборке урожая, которая может начаться в конце июля - начале августа.
Председатель правления кооперативного сельскохозяйственного общества "VAKS" Индулис Янсонс отметил, что в целом ситуация на полях с зерном намного лучше, чем в прошлом году, когда была сильная засуха. Культуры развиваются нормально, ожидается хороший урожай зерна.
"Рекордных урожаев в этом году не будет, но урожай может быть одним из самых больших в истории", - сказал Янсонс.
Как сообщалось, озимыми в этом году в Латвии засеяно более 372 000 гектаров полей, что на 132 000 га больше 2018 года, в том числе 327 000 гектаров занимает пшеница, 34 000 гектаров - рожь, 6000 гектаров - ячмень, 5000 га - тритикале. Зимним рапсом засеяно в этом году свыше 96 000 гектаров.