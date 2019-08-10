Что?! "Дом-2" в Риге, Тарантино в Москве, Тилль в золоте, а Бузова в кружевных трусиках? Да, все так!
Все смешалось в доме Облонских: "Дом-2" неожиданно собрался в Ригу, а Тарантино гуляет по Москве с Мединским, и последний, кстати, смотрит на культового режиссера влюбленным взглядом. Рассказываем максимально коротко, что произошло на этой неделе. В подборке - исключительно легкие новости от команды TVNET!
Начнем с главного - это не шутка, главная стройка России все еще жива, там все еще строят любовь (уже 15 лет), по всей видимости это кто-то по-прежнему и смотрит, и что бы вы думали, впервые кастинг-команда ТНТ едет в Ригу!
Случится сие событие 5 сентября, туда уже собирается одна местная горячая блогер, а остальным любопытства ради предлагаем почитать требования. Вдруг это ваш шанс?
Чем еще живет Латвия? В нашей Юрмале продолжают гостить российские звезды, наш прибалтийский климат, похоже, никого не смущает. Галкин вот танцует под ливнем, привлекая весьма спортивным торсом, а недавно прибывшая Алика Смехова успела словить кусочек нашего редкого солнышка. Да и Орбакайте добралась до нашего пляжа. Отличная реклама курорта, не правда ли?
Юрмальчане объединяются, посещают вместе ресторан 36.līnija, ну и концертный зал "Дзинтари" непременно. Недавно там отметились Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник, чета Затлерсов, Валдис Биркавс с супругой, Алла Пугачева и Максим Галкин, Лайма Вайкуле... Всех собрал концерт оперной дивы Хиблы Герзмавой.
Подробнее>>>Гости на концерте Хиблы Герзмавы в Юрмале: Пугачева, Галкин, Хазанов, Вайкуле и другие...
Если кому-то еще не надоела четверка Собчак - Богомолов, Нинидзе - Виторган, сообщаем, что Нино продолжает дразниться шикарным телом, а вот у Ксении заметили округлившийся животик. Сплетни или нет, скоро узнаем, а пока оцените видео сами!
Даже как-то несправедливо, что по-настоящему громкие события следуют за, возможно, беременной Собчак. Простите, исправляюсь. Но предполагаю, что в отличие от беременности Собчак, концерт Rammstein в Риге не мог пройти незамеченным - тряслась же вся Рига, услышали музыку даже жители Кекавы.
Невозможно не поделиться местной шуткой из Болдераи - похоже, это единственный музыкально обездоленный район столицы в тот вечер:
Раз уж мы о народном творчестве в сети, самое время оценить шуточки на тему визита Квентина Тарантино в Москву. Режиссер приехал представить свою новую картину "Однажды в... Голливуде", но все внимание перетянула на себя его прогулка по российской столице - кадры колоритные, министр культуры России Владимир Мединский тоже попал в объектив фотокамер - ох уж этот взгляд! Отметим, что кино скоро покажут и в Риге. Если вы все пропустили, срочно восполняйте этот пробел!
К слову, говоря о развлечениях в Латвии, есть подозрения, что выступление российской певицы Наргиз Закировой под угрозой срыва - она должна выступить 20 августа в концертном зале "Дзинтари", но, похоже, что-то пошло не так. Наргиз сообщила, что ее подставил продюсерский центр Макса Фадеева, там же ответили, что все дело в сомнительном поведении самой Наргиз. Третьи лица поговаривают, что со звездой невозможно работать в принципе. Как бы то ни было, жаль тех, кто собирался на концерт в Юрмалу. Возможно, планы придется изменить...
Я, конечно, понимаю, что жанры разные и исполнительницы тоже, но здесь же отмечу, что с концертом другой российской певицы - MaкSим - пока все в порядке. Поностальгировать под ее пронзительное "Знаешь ли ты" можно будет совсем скоро - 19 сентября в "Арена Рига". По такому поводу мы связались с певицей и узнали даже неожиданную историю о нашей стране!
Подробнее>>>Специально для TVNET: певица MaкSим об аварии, двойнике из Риги и любви футбольных фанатов к песне "Знаешь ли ты"
И раз уж мы тут о делах мимишных, есть сразу две истории, которые растопят ваше сердце. Обе о любви, о любви футболистов, кстати. Почему-то Александр Зинченко после короткого интервью чмокнул журналистку прямо в прямом эфире - она засмущалась, но улыбалась. И на это есть причины, красивая история:
Но следующая история еще большее комбо - вы ни за что не догадаетесь, кто стоит рядом с молодым Бекхэмом на этом фото. Это не просто мальчик, вы точно знаете его, а история просто кинематографическая!
Действительно, как же подборка событий за неделю без Бузовой? Ничего не случилось, Оля лишь выложила фото в кружевных трусиках. Возможно, фотошоп, возможно, нет, но это не мешает вам нещадно кликать это фото. Вот оно для тех, кто еще не успел:
Вместо эпилога. Если вы любите обзоры подобного рода - коротко о главном, рекомендую почерпнуть музыкальные новинки из нового обзора TVNET #Седьмаянота, а обзор Light отправляется в отпуск. До встречи осенью!