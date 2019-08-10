Что?! "Дом-2" в Риге, Тарантино в Москве, Тилль в золоте, а Бузова в кружевных трусиках? Да, все так!

К слову, говоря о развлечениях в Латвии, есть подозрения, что выступление российской певицы Наргиз Закировой под угрозой срыва - она должна выступить 20 августа в концертном зале "Дзинтари", но, похоже, что-то пошло не так. Наргиз сообщила, что ее подставил продюсерский центр Макса Фадеева, там же ответили, что все дело в сомнительном поведении самой Наргиз. Третьи лица поговаривают, что со звездой невозможно работать в принципе. Как бы то ни было, жаль тех, кто собирался на концерт в Юрмалу. Возможно, планы придется изменить...

Я, конечно, понимаю, что жанры разные и исполнительницы тоже, но здесь же отмечу, что с концертом другой российской певицы - MaкSим - пока все в порядке. Поностальгировать под ее пронзительное "Знаешь ли ты" можно будет совсем скоро - 19 сентября в "Арена Рига". По такому поводу мы связались с певицей и узнали даже неожиданную историю о нашей стране!

И раз уж мы тут о делах мимишных, есть сразу две истории, которые растопят ваше сердце. Обе о любви, о любви футболистов, кстати. Почему-то Александр Зинченко после короткого интервью чмокнул журналистку прямо в прямом эфире - она засмущалась, но улыбалась. И на это есть причины, красивая история:

Но следующая история еще большее комбо - вы ни за что не догадаетесь, кто стоит рядом с молодым Бекхэмом на этом фото. Это не просто мальчик, вы точно знаете его, а история просто кинематографическая!

ФОТО: twitter.com/SoccerAM

Действительно, как же подборка событий за неделю без Бузовой? Ничего не случилось, Оля лишь выложила фото в кружевных трусиках. Возможно, фотошоп, возможно, нет, но это не мешает вам нещадно кликать это фото. Вот оно для тех, кто еще не успел: