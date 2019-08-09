Латвия призывает Еврокомиссию усилить контроль над украинскими яйцами

"ЕС является единым рынком, поэтому должны быть единые условия для всех производителей, в том числе и для стран не Евросоюза, с которыми заключен торговый договор. Независимо от того, в какой стране протекает производство, продукт должен соответствовать всем требованиям качества и особенно безопасности. Нельзя допустить, чтобы украинские производители яиц своей продукцией угрожали здоровью жителей Латвии и других стран", - пишет министр.