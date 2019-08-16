Рейрс: для выплаты возмещений клиентам PNB banka не будет потрачено ни цента из госбюджета

Он подчеркнул, что закрытие банка не связано с рекомендациями Moneyval или отмыванием денег, а свидетельствует о строгом надзоре за финансовым сектором и его упорядочении.

Рейрс отметил, что PNB Banka не мог обеспечить достаточность капитала, то есть, очевидно, не выдержал конкуренции в финансовом секторе.

Также министр подчеркнул, что в Фонде гарантий вкладов достаточно средств для выплаты возмещений всем клиентам, поэтому для этих целей не будет использовано ни цента из государственного бюджета.

Как сообщалось, решением Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) в четверг в 21.00 банк полностью прекратил предоставление финансовых услуг, в том числе выполнение платежей клиентов. Такое решение принято, чтобы не допустить оттока средств из банка. С этого момента действие карт, интернет-банка и банкоматов PNB banka прекращено.

В комиссии сообщили, что с учетом решения ЕЦБ принято решение о недоступности вкладов в PNB bankа.

"Европейский центральный банк, осуществляющий непосредственный надзор над PNB bankа, 15 августа постановил признать его финансовым учреждением, которое оказалось или может оказаться в финансово сложной ситуации. В свою очередь правление Единого европейского регулятора приняло решение не принимать меры по стабилизации деятельности банка. В связи с этим, а также заботясь о защите вкладов клиентов, совет FKTK на внеочередном заседании принял решение остановить оказание финансовых услуг в PNB bankа и принял решение о недоступности вкладов", - заявили в комиссии.

Гарантированные возмещения до 100 000 евро будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам по всем видам вкладов.

В заявлении ЕЦБ говорится, что в PNB bankа начиная с конца 2017 года были выявлены нарушения требований к капиталу. "Компетентные органы неоднократно призывали PNB bankа восстановить соответствие пруденциальным требованиям, а также дали достаточно времени для реализации мероприятий. Банк же последовательно не применял меры по исправлению положения", - заявил ЕЦБ.

ЕЦБ 11 июля 2019 года принял решение о раннем вмешательстве, призвав банк в течение определенного срока устранить дефицит капитала и другие недостатки.

25 июля 2019 года банк опубликовал аудированный финансовой отчет за 2018 год, по которому внешний аудитор дал заключение с возражениями, указав, что банк не обеспечил достаточных накоплений по ожидаемым кредитным убыткам и дебиторским задолженностям, а также достаточных накоплений на случай снижения стоимости основных средств.

12 августа 2019 года завершилась очная проверка ЕЦБ в банке, во время которой был выявлен существенный недостаток накоплений и констатированы объективные элементы, которые свидетельствуют о том, что обязательства банка превышают его активы.