Работников культурных учреждений ждет повышение зарплат

После распределения 8,2 млн евро, которые отведены в бюджете 2020 года на выравнивание зарплат, специалисты по культуре будут получать за работу на полную ставку по крайней мере 930 евро в месяц. Средняя зарплата в финансируемых государством культурных учреждениях вырастет с 780 евро до 910 евро в месяц.

Культурные деятели негосударственного сектора смогут претендовать на творческие стипендии в рамках новой целевой программы Государственного фонда капитала культуры. Фонд в 2020 году дополнительно получит 400 тыс. евро на эти стипендии.

Как отметил министр культуры Наурис Пунтулис, повышение зарплат работникам культурных учреждений является его приоритетом. Эти зарплаты давно уже отстают от средней зарплаты в общественном секторе, и для их выравнивания необходимо 14 млн евро. В следующем году увеличение зарплат коснется более 4 тыс. работников культуры.