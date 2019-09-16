Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец
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Понедельник будет ветреным и дождливым; возможны гроза и град

Сильный ветер

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В понедельник, 16 сентября, в Латвии вновь усилится западный ветер, его скорость в порывах во многих регионах будет достигать 16-21 метр в секунду, более сильные порывы ожидаются на северо-востоке страны. 

По прогнозам синоптиков, утром и вечером во многих регионах, а в течение дня в основном в Видземе и Латгале пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град. 

Температура воздуха составит +13..+16 градусов. 

В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду, а температура воздуха составит +16 градусов. 

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