Понедельник будет ветреным и дождливым; возможны гроза и град

В понедельник, 16 сентября, в Латвии вновь усилится западный ветер, его скорость в порывах во многих регионах будет достигать 16-21 метр в секунду, более сильные порывы ожидаются на северо-востоке страны.
По прогнозам синоптиков, утром и вечером во многих регионах, а в течение дня в основном в Видземе и Латгале пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни и град.
Температура воздуха составит +13..+16 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь, западный ветер в порывах усилится до 16 метров в секунду, а температура воздуха составит +16 градусов.