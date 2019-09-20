Кто начал войну, или Как российская дипломатия подделывает историю

1 сентября этого года лидеры многих стран собрались на памятные мероприятия в Польше. Там в 1939 году с бомбардировки нацистской немецкой армии началась Вторая мировая война. Польша уже весной 2019 года дала понять, что российских должностных лиц на это памятное мероприятия не пригласят в связи с нарушениям международных прав в Украине. Первоначальный гнев России за то, что ее не пригласили, позже превратился в тщательно подготовленный отчет о том, что "на самом деле" произошло 80 лет назад.

В частности, кто начал Вторую мировую войну и почему СССР с Германией подписали пакт Молотова-Риббентропа. Как известно, в его секретных протоколах обе державы договорились о влиянии в странах Восточной Европы, в том числе и в Латвии. Именно в результате пакта Германия 1 сентября напала на Польшу с запада, а Советский союз 17 сентября с востока, и через несколько недель поляки потеряли независимость своего государства.

"Пакт Молотова-Риббентропа: только для самообороны"

"Другого выхода не было". Статью с таким заголовком в юбилей подписания пакта Молотова-Риббентропа в своем аккаунте в Facebook разместило посольство России. Автор статьи - глава Российского общества истории, а в то же время и директор бюро внешней разведки России и член Совета безопасности РФ Сергей Нарышкин. В публикации детально рассказывается, почему 23 августа 1939 года с Германией был подписан договор только ради безопасности самой России.

ФОТО: Скриншот с аккаунта МИД РФ в Twitter

Еще большая безвыходность СССР показана в хорошо смонтированном видеоролике, который 1 сентября в своем аккаунте в Facebook разместило Министерство иностранных дел России. Позднее министерство опубликовало его на английском языке в Twitter, добавив, что о советской политике в начале войны мнения могут различаться, но нельзя отрицать - Советский союз освободил Европу и спас ее демократию. Запись МИД России в Twitter прокомментировали полторы сотни человек - и ни один из них не поддержал. Совсем наоборот - комментаторы обвиняли Россию в фальсификации истории, фабриковании фактов и распространении пропаганды.

В видеоматериале пакт назван "тяжелым и нужным решением" в ситуации, когда Советский союз остался без союзников. В одной из записей МИД РФ в соцсетях это даже выдавали за достижение советской дипломатии, которым нужно гордиться. Как в видео, так и в статье Нарышкина подчеркивается, что в 1939 году СССР остался перед Германией в одиночестве. Потенциальные партнеры Великобритания и Франции решили сотрудничать с фашистским режимом, заключив Мюнхенские соглашения и позволив таким образом Германии оккупировать Чехословакию.

В свою очередь Польша повторно отказала СССР в возможности пройти через ее территорию, чтобы дать бой Гитлеру. В такой ситуации подписание пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола дало СССР время и сил на мобилизацию и позволило передвинуть его границы на запад.

ФОТО: Скриншот Twitter посольства России в США