Кто начал войну, или Как российская дипломатия подделывает историю
Вторая мировая война началась по вине самой Польши, пакт Молотова-Риббентропа был выгоден для стран Балтии и Советский Союз подписал его только для того, чтобы защитить себя. Такое послание содержат попытки интерпретации истории МИДом России и прокремлевскими СМИ. Полностью оправдывающую СССР риторику, которой в восьмидесятилетие исторического события наполнились информационные каналы России, в социальных сетях распространяют и латвийские активисты. Впрочем, без особых достижений.
1 сентября этого года лидеры многих стран собрались на памятные мероприятия в Польше. Там в 1939 году с бомбардировки нацистской немецкой армии началась Вторая мировая война. Польша уже весной 2019 года дала понять, что российских должностных лиц на это памятное мероприятия не пригласят в связи с нарушениям международных прав в Украине. Первоначальный гнев России за то, что ее не пригласили, позже превратился в тщательно подготовленный отчет о том, что "на самом деле" произошло 80 лет назад.
В частности, кто начал Вторую мировую войну и почему СССР с Германией подписали пакт Молотова-Риббентропа. Как известно, в его секретных протоколах обе державы договорились о влиянии в странах Восточной Европы, в том числе и в Латвии. Именно в результате пакта Германия 1 сентября напала на Польшу с запада, а Советский союз 17 сентября с востока, и через несколько недель поляки потеряли независимость своего государства.
"Пакт Молотова-Риббентропа: только для самообороны"
"Другого выхода не было". Статью с таким заголовком в юбилей подписания пакта Молотова-Риббентропа в своем аккаунте в Facebook разместило посольство России. Автор статьи - глава Российского общества истории, а в то же время и директор бюро внешней разведки России и член Совета безопасности РФ Сергей Нарышкин. В публикации детально рассказывается, почему 23 августа 1939 года с Германией был подписан договор только ради безопасности самой России.
Еще большая безвыходность СССР показана в хорошо смонтированном видеоролике, который 1 сентября в своем аккаунте в Facebook разместило Министерство иностранных дел России. Позднее министерство опубликовало его на английском языке в Twitter, добавив, что о советской политике в начале войны мнения могут различаться, но нельзя отрицать - Советский союз освободил Европу и спас ее демократию. Запись МИД России в Twitter прокомментировали полторы сотни человек - и ни один из них не поддержал. Совсем наоборот - комментаторы обвиняли Россию в фальсификации истории, фабриковании фактов и распространении пропаганды.
В видеоматериале пакт назван "тяжелым и нужным решением" в ситуации, когда Советский союз остался без союзников. В одной из записей МИД РФ в соцсетях это даже выдавали за достижение советской дипломатии, которым нужно гордиться. Как в видео, так и в статье Нарышкина подчеркивается, что в 1939 году СССР остался перед Германией в одиночестве. Потенциальные партнеры Великобритания и Франции решили сотрудничать с фашистским режимом, заключив Мюнхенские соглашения и позволив таким образом Германии оккупировать Чехословакию.
В свою очередь Польша повторно отказала СССР в возможности пройти через ее территорию, чтобы дать бой Гитлеру. В такой ситуации подписание пакта Молотова-Риббентропа и его секретного протокола дало СССР время и сил на мобилизацию и позволило передвинуть его границы на запад.
Руководитель центра исследования политики Восточной Европы Айнар Лерхис пришел к выводу, что такой риторикой представители российской власти возвращаются к той версии истории, которую долгие годы после окончания Второй мировой войны использовал Советский союз. "Нет сомнений в роли нацистской Германии в развязывании войны, но были различные попытки переложить ответственность за заключение пакта и начало Второй мировой войны с Советского союза того времени. Есть попытки оправдать, что советская армия должна была войти, как это говорили во времена СССР - не напали, а зашли на территорию Польши, где якобы защищали интересы проживающих там белорусов и украинцев".
Эта версия не выдерживает критики, так как защищать себя, как указывает Лерхис, СССР мог бы и без пакта с Германией. Более того, договор 23 августа и позднее 28 августа ясно доказывает желание СССР вернуть бывшие территории Российской империи и получить часть Польши. Это скорее сотрудничество с нацистской Германией с договором о линии демаркации (которая под контролем СССР оставила не только Западную Украину и Западную Беларусь, но и часть округов Польши).
Лерхис также указывает - Мюнхенские соглашения или часть от политики умиротворения, с которой Франция и Великобритания решили не противиться Германии, постыдный факт и в нем нет дискуссий, однако Россия релятивизует его и использует, чтобы полностью оправдать пакт Молотова-Риббентропа.
Изменились некоторые акценты, но концептуально в используемых Россией описаниях и релятивизации событий нет ничего нового, говорит директор Латвийского внешнеполитического института Андрис Спрудс. Он указывает, что говорить об ответственности других стран, в том числе и из-за вышеупомянутой политики умиротворения - обоснованно, и Россия, пусть и дипломатичнее, делала это уже ранее - и десять лет назад, когда Владимир Путин еще был приглашен на подобное памятное мероприятие. Сейчас ситуация изменилась - Россия аннексировала Крым и у Польши другое правительство, лидер правящей партии которого винит Россию в смерти своего брата в авиакатастрофе под Смоленском - поэтому и риторика России стала острее. "Это рассказ о легимитности России, о легимитности Путина, о том, что Россия освободила Европу от нацистов. Ясно, что признать в том, что они ответственны за начало войны, абсолютно противоречило бы уже построенной доктрине", - говорит Спрудс.
"Странам Балтии пакт пошел во благо"
Россия в деконструкции истории не забывает и страны Балтии. Острую ее реакцию вызвало общее сообщение трех стран Балтии, Польши и Румынии, в котором они указывают на преступления сталинизма и призывают правительства стран Европы оказать поддержку его исследованиям. Незамедлительно отреагировало и государственное российское телевидение, на котором ведущий передачи "60 минут по горячим следам" даже назвал страны Балтии предателями пакта.
То, как "демонизируемый" странами Балтии пакт Молотова-Риббентропа на самом деле пошел им во благо, со ссылкой на статью в РИА "Новости" и российского военного историка Юрия Никифорова сообщал рупор кремлевской пропаганды в Латвии "Спутник". Приход СССР в Латвию, к примеру, позволил авторитарно управляемым в 30-е годы странам Балтии "демократическим процессом" избрать новый парламент, большинство которого выступило за восстановление Российской империи и вступлении в состав СССР.
Лерхис называет это абсурдом и напоминает, что произошедшее в 1940 году никак не могло называться демократическими выборами, так как происходило с присутствием иностранной власти и военной силы.
Латвию и Эстонию обвиняют в способствовании войне. К примеру, российское представительство ОБСЕ в Twitter писало, что Рига и Таллинн, подписав летом 1939 года с Германией договор о ненападении, "дали Германии зеленый свет для нападения на Польшу".
Однако "пояснения" исторических событий 23 августа только прикрывают серию нападений российских властей на страны Балтии. Комментируя твиты министров иностранных дел стран Балтии в связи с годовщиной вывода советских войск, МИД России язвительно указал, что страны Балтии не использовали возможность стать действительно свободными и демократическими. В дальнейшие недели обвинения в соцсетях становились все интенсивнее, критиковали и за несоблюдение прав нацменьшинств и шествие легионеров 16 марта. Эти нападения по мнению иностранных служб Латвии и Литвы не получили поддержки пользователей социальных сетей.
"Войну развязала Польша"
В материалах МИД России подчеркивается ответственность Польши. Она "в гневе на СССР" не только не захотела сотрудничать, но и заигралась с Германией, поставив Советский союз в безвыходную ситуацию. Еще прямее об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский, который 1 сентября написал, что Польша была главной виновницей начала войны. Кроме того, в риторике России используется аргумент, что когда СССР вошла в Польшу, как такового государства вообще не существовало.
Лерхис указывает, что, реагируя на решение Польши не приглашать лидеров России на мероприятия памяти начала войны, Россия фактически идет в обвинении других стран в риторике еще дальше, чем это происходило в советское время. Она выбрала тактику обвинения жертвы, в частности, Польша выставляется виновной, хотя на самом деле ее независимость была ликвидирована в результате нападения армий двух тоталитарных стран.
Без громкой поддержки в Латвии
В Латвии проводимой Россией интерпретации истории подыграли только привычные активисты, впрочем, без большой поддержки. Пишущий на русском языке латвийский портал BB.lv перепубликовал обвиняющую Польшу статью Жириновского, добавив, что "не он первый начал". Как обычно, моментально отреагировал и Александр Гапоненко, который 1 сентября у себя в Facebook опубликовал статью "Что произошло на самом деле", фактически один в один представляющую версию, распространенную российскими властями. Гапоненко поделился статьей еще на нескольких администрируемых им аккаунтах в Facebook, однако больше трех десятков share и пары комментариев не получил.