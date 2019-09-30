В Латвии открывается производство китайского гиганта генной инженерии

Производство компании BGI будет находиться в индустриальной зоне аэропорта "Рига", вместе с такими компаниями как ELKO и Printful.

Предприятие BGI Genomics котируется на шэньчжэньской бирже, и его стоимость составляет почти четыре миллиарда евро. Его основной вид деятельности - работа, связанная с исследованиями в области генной инженерии, чтобы в дальнейшем полученные результаты использовать в таких сферах как защита окружающей среды, здоровье и другие.

В свою очередь Ванг Цзянь является одним из богатейших жителей Китая. Он получил и много наград в области науци, а предприятие в реализации проектов сотрудничает с фондом Билла и Мелинды Гейтсов.

Он прибыл в Латвию, чтобы лично посетить строительство завода и лаборатории по секвенированию генов, в которые инвестированы 15 миллионов евро. Здесь будут работать 80 человек.

Произведенные в Латвии устройства по секвенированию планируется экспортировать в Африку, на Ближний Восток и другие страны Европы. Стоимость одной такой установки - от 200 до 500 тысяч евро.