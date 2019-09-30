В Латвии открывается производство китайского гиганта генной инженерии

В ноябре в Латвии планируется открыть производство китайского гиганта генной инженерии BGI. Чиновники в Латвии надеются, что инвестиции в размере 15 миллионов евро станут примерам для других предприятий, что в Латвию стоит вкладывать средства. На прошлой неделе нашу страну посетил и основатель BGI и миллиардер Ванг Цзянь, сообщают "Новости TV3".
Производство компании BGI будет находиться в индустриальной зоне аэропорта "Рига", вместе с такими компаниями как ELKO и Printful.
Предприятие BGI Genomics котируется на шэньчжэньской бирже, и его стоимость составляет почти четыре миллиарда евро. Его основной вид деятельности - работа, связанная с исследованиями в области генной инженерии, чтобы в дальнейшем полученные результаты использовать в таких сферах как защита окружающей среды, здоровье и другие.
В свою очередь Ванг Цзянь является одним из богатейших жителей Китая. Он получил и много наград в области науци, а предприятие в реализации проектов сотрудничает с фондом Билла и Мелинды Гейтсов.
Он прибыл в Латвию, чтобы лично посетить строительство завода и лаборатории по секвенированию генов, в которые инвестированы 15 миллионов евро. Здесь будут работать 80 человек.
Произведенные в Латвии устройства по секвенированию планируется экспортировать в Африку, на Ближний Восток и другие страны Европы. Стоимость одной такой установки - от 200 до 500 тысяч евро.
Планируется, что производство BGI будет запущено в Латвии уже этой осенью.