Rīgas satiksme за два года запросит дополнительную дотацию в 14,4 млн евро

По словам Закиса, обе эти суммы являются недостающей частью компенсации, которая полагается RS в соответствии с нормативными актами.

"Это сумма, которую самоуправление не выплатило нам в качестве компенсации за услуги, которые мы предоставляли в соответствии с решениями думы", - сказал Закис.

Эти суммы включают компенсацию за предоставление скидок, праздничные дни, когда услуги общественного транспорта предоставляются бесплатно, разницу между стоимостью билета и себестоимостью услуги, а также другие факторы, сказал Закис.

Он также указал, что, даже если муниципалитет не выплатит компании причитающуюся по закону компенсацию, предприятие может закрыть год без убытков. В свою очередь 2018 год компания закрыла с убытками в размере 6 млн евро.

В начале 2018 года RS получило от самоуправления 108,69 млн евро, а еще 22,5 млн евро было выделено предприятию в процессе внесения поправок в бюджет.

Таким образом, в 2018 году общая сумма дотации составила более 130 млн евро. В 2017 году компания получила от самоуправления дотацию в размере 122 млн евро.

На вопрос о том, каким образом удалось сэкономить средства, представитель RS подчеркнул, что временный совет предприятия проделал большую работу, чтобы нормализовать финансовые потоки и навести порядок в хозяйственных операциях.