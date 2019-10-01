Rīgas satiksme за два года запросит дополнительную дотацию в 14,4 млн евро

Муниципальное ООО Rīgas satiksme в этом году запросит 2,5 миллиона евро из муниципального бюджета в качестве дополнительной дотации, сообщил агентству LETA представитель предприятия Виктор Закис. RS планирует запросить еще 11,9 млн евро за 2018 год.
По словам Закиса, обе эти суммы являются недостающей частью компенсации, которая полагается RS в соответствии с нормативными актами.
"Это сумма, которую самоуправление не выплатило нам в качестве компенсации за услуги, которые мы предоставляли в соответствии с решениями думы", - сказал Закис.
Эти суммы включают компенсацию за предоставление скидок, праздничные дни, когда услуги общественного транспорта предоставляются бесплатно, разницу между стоимостью билета и себестоимостью услуги, а также другие факторы, сказал Закис.
Он также указал, что, даже если муниципалитет не выплатит компании причитающуюся по закону компенсацию, предприятие может закрыть год без убытков. В свою очередь 2018 год компания закрыла с убытками в размере 6 млн евро.
В начале 2018 года RS получило от самоуправления 108,69 млн евро, а еще 22,5 млн евро было выделено предприятию в процессе внесения поправок в бюджет.
Таким образом, в 2018 году общая сумма дотации составила более 130 млн евро. В 2017 году компания получила от самоуправления дотацию в размере 122 млн евро.
На вопрос о том, каким образом удалось сэкономить средства, представитель RS подчеркнул, что временный совет предприятия проделал большую работу, чтобы нормализовать финансовые потоки и навести порядок в хозяйственных операциях.
Часть денег также была сэкономлена за счет приостановки различных инвестиционных проектов и развития RS.