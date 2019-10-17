Эстонский инвестор UP Invest купит Biļešu Serviss

Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.

"Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал рассширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления", - заявил Нуутманн.

Он добавил, что переговоры были напряженными, но обе стороны остались довольны сделкой. Стороны решили не разглашать сумму сделки. Нынешнее руководство BTH продолжит свою работу.

Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki.

Глава BTH Янус Бейлманн заявил, что миссия компании состоит в предоставлении любителям культуры информации и удобного доступа к билетам на как можно больше культурных и развлекательных мероприятий.

BTH предлагает организаторам мероприятий профессиональные услуги, в том числе и организацию торговли билетами, аренду програмного обеспечения для управления билетами, программы для авторизации билетов и технические решения.

В торговых точках компании в год регистрируется 45 млн посещений, а общий объем продаж билетов в год превышает 100 млн евро. Развитие програмного обеспечения и управление серверами ведется в Эстонии.

После смены владельца BTH также обещает продолжать предоставлять независимые, основанные на частном капитале услуги посредника торговли билетами.