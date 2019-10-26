Сб, 26.10.2019
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Толстая кошка, обманувшая тренажер для похудения, стала звездой Сети
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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Весьма упитанное животное повеселило пользователей соцсетей своим нежеланием заниматься на беговой дорожке. Чрезмерно растолстевшую кошку принесли на тренировку для похудения, но она умудрилась обмануть тренажер, пишет издание Metro.

Ветеринары из клиники в американском городе Беллингхеме составили программу похудения для кошки, у которой явно имеется лишний вес.

Животное поместили в специальный бокс с беговой дорожкой, поверхность которой на несколько сантиметров покрыта водой, чтобы снять часть нагрузки с его лап.

Кошка же решила поставленную перед ней "задачу" по-своему - она села в углу тренажера и начала передвигать его одной лапой, имитируя процесс занятий.

Аплодируем находчивости четвероногого!

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