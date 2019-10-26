Толстая кошка, обманувшая тренажер для похудения, стала звездой Сети

Ветеринары из клиники в американском городе Беллингхеме составили программу похудения для кошки, у которой явно имеется лишний вес.

Животное поместили в специальный бокс с беговой дорожкой, поверхность которой на несколько сантиметров покрыта водой, чтобы снять часть нагрузки с его лап.

Кошка же решила поставленную перед ней "задачу" по-своему - она села в углу тренажера и начала передвигать его одной лапой, имитируя процесс занятий.