Сейм в первом чтении поддержал существенное увеличение финансирования партий

Законопроект предусматривает выделять финансирование из госбюджета политическим партиям, за которые на прошлых выборах в Сейм проголосовали более 2% избирателей, в размере 4,5 евро за каждый голос, полученный на выборах в Сейм, а также 0,5 евро за каждый голос, полученный на муниципальных выборах, и 0,5 евро за каждый голос на выборах в Европейский парламент.

Кроме того, политическая партия, получившая более 5% голосов на предыдущих выборах в Сейм, будет дополнительно получать 100 000 евро из государственного бюджета ежегодно до следующих выборов в Сейм. В законопроекте также предусмотрено, что общий объем предоставляемого одной политической организации (партии) финансирования из госбюджета не должен превышать 800 000 евро в год.

Однако уже сейчас можно прогнозировать, что в окончательном чтении депутаты поддержат существенно измененный законопроект о финансировании политических партий, потому что в законопроект планируется внести новейшие договоренности коалиции.

Коалиция договорилась, что "потолок" общего объема финансирования, которое можно будет предоставить одной политической партии, будет составлять 1950 минимальных зарплат. Таким образом, максимальная сумма финансирования в 2020 году может составить 838 500 евро, а в 2021 году, если минимальная зарплата будет увеличена до 500 евро, "потолок" средств, которые может получить партия, составит 975 000 евро.

В свою очередь максимальная сумма, которую партиям, прошедшим в Сейм, сможет пожертвовать частное лицо, может составить пять минимальных зарплат - 2150 евро в 2020 году и предположительно 2500 евро в 2021 году. А партиям, получившим от 2 до 5% голосов избирателей, частные лица смогут жертвовать до 12 минимальных зарплат - 5160 евро в 2020 году и предположительно 6000 евро в 2021 году.

Партиям, не преодолевшим 2-процентный барьер, частное лицо сможет пожертвовать 20 минимальных зарплат или 8600 евро в 2020 году и предположительно 10 000 евро в 2021 году.