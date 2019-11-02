Под Вайдавой лиса пыталась пообедать вместе с домашними котами
Читательница портала Apollo под Вайдавой в Паргауйском крае во дворе своего сельского дома встретила неожиданную гостью. При свете дня на территорию дома забрела лиса, которая, похоже, искала пропитание.
Как видно на видео, лиса встретилась с котами женщины, которые как раз обедали. Коты, увидев ее, вздыбили шерсть, однако не убежали. Впрочем, лиса вела себя осторожно и слишком близко к домашним животным не приближалась.
Видео: Под Вайдавой лиса пыталась присоединиться к котам за "обеденным столом"