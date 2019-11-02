Сб, 2.11.2019
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Под Вайдавой лиса пыталась пообедать вместе с домашними котами
Видео

ФОТО: Ekrānuzņēmums

Читательница портала Apollo под Вайдавой в Паргауйском крае во дворе своего сельского дома встретила неожиданную гостью. При свете дня на территорию дома забрела лиса, которая, похоже, искала пропитание.

Как видно на видео, лиса встретилась с котами женщины, которые как раз обедали. Коты, увидев ее, вздыбили шерсть, однако не убежали. Впрочем, лиса вела себя осторожно и слишком близко к домашним животным не приближалась.

Видео: Под Вайдавой лиса пыталась присоединиться к котам за "обеденным столом"

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