Правительство поддержало создание суда по экономическим делам

Против поправок к закону возражал министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV), который считает, что при разработке поправок не были учтены возражения Совета по юстиции и поправки не решат проблем, против которых обещала бороться коалиция.

Министр призвал перед разработкой новых поправок провести аудит в сфере юстиции.

На это министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия) возразил, что у любой реформы есть сторонники и противники, а при разработке поправок к закону результаты аудита были учтены. Что касается Совета по юстиции, то он выскажет свое мнение, когда поправки будут рассматриваться в Сейме.

Проект поддержали все министры, кроме Гиргенса, а премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил вынести его на рассмотрение в Сейме.

Недовольство созданием суда по экономическим делам выразил заместитель председателя Рижского окружного суда, член Совета по юстиции Юрис Стуканс. По его мнению, авторы инициативы "выявили ошибочные проблемы". Фактически, они считают, что суды общей юрисдикции недостаточно квалифицированы, в них работают судьи сомнительной репутации, не способные отличить преступления от гражданско-правовых споров, и по их вине рассмотрение дел затягивается.