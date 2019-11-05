Девелопера сгоревшего на ул. Калнциема дома удивили штрафы от Рижской думы

"Мы сами и связанные с проектом эксперты за последние шесть месяцев много раз встречались с представителями города", – сказал Алексей Николаенко, один из руководителей Novira Capital, по словам которого предприятие на сегодняшний день уже потратило сотни рабочих часов и почти полмиллиона евро на соответствующие экспертизы и проектные решения.

"Первое архитектурное решение мы представили ещё в марте, вторую, основанную на полученной обратной связи версию, – в июне, и третье, дополненное и уточнённое решение – в начале июля, но после этого никаких ответов от города мы больше не получали", – изложил сложившуюся ситуацию Николаенко и добавил, что параллельно велась работа над проектом консервации, который Дума хотела получить, и который был готов уже в апреле.

"Тогда представители города высказали новые пожелания, в основном касающиеся более точного решения по сохранению фасадов, которого изначально не требовалось, но которым мы активно занимались в последние месяцы", – сказал Николаенко, подтвердив, что дополненный проект по консервации компания также будет готова представить в самое ближайшее время.

"Если кто-то в этом проекте и пострадал, то это, скорее, девелопер. Прежде всего, конечно же, потому, что случившийся там пожар привёл к изменению планов, появлению значительного количества дополнительных обязательств и значительному увеличению расходов", – пояснил Алексей Николаенко, по мнению которого городу следовало бы призвать штрафами к порядку пассивных собственников, не желающих с ним сотрудничать.

Novira Capital также не понимает, на чём основано утверждение, что с собственниками рассматриваемых объектов недвижимости на улицы Калнциема невозможно связаться.

"К общению с представителями города привлечены, в частности, архитекторы бюро NRJA и эксперты инженерного бюро CMB. Не говоря уже о том, что у чиновников, занимающиеся этой темой, совершенно точно есть контактные данные сотрудников Novira Capital, к тому же информацию о нас легко можно найти в интернете", – недоумевает Николаенко и высказывает предположение, что единственная возможная причина в том, что город по ошибке пытался связаться с какими-то предприятиями или людьми, которые не имеют отношения к этому проекту. "Мы есть, мы не бездействуем, мы стараемся решать проблемы, и поэтому эта серия штрафов представляется нам несправедливой", – пояснил Николаенко, почему предприятие развития недвижимости оспаривает штрафы в суде.

Тем не менее Алексей Николаенко, представляющий Novira Capital, надеется, что это просто недоразумение, и ситуация разрешится позитивно. "У нас и у Рижской Думы общая цель – вновь открыть для горожан квартал на улице Калнциема во всём его великолепии", – подчеркнул Николаенко.

Напомним, в воскресенье передача Nekā personīga сообщила, что беды сгоревшего здания на улице Калнциема продолжаются - Рижская дума наложила на владельцев штраф размером 70 000 евро, а вид на месте происшествия всё ещё остаётся мрачным. Никаких работ по восстановлению не было начато. Предприятия, которым принадлежит здание, вне доступа.

Владельцы здания подали в стройуправу документы о реконструкции, однако в учреждении их не приняли, поскольку те были некачественными, рассказал мэр Риги Олег Буров.

В ближайшие дни владельцам нужно доставить новые документы, однако прогнозы не оптимистичны. Темпы очень медленные, а у думы вовсе нет никакого прямого контакта с владельцами.

"Они продолжают получать штрафы, за один дом на Ранькя дамбис - около 50 000 евро, за второй дом на улице Калнциема - около 20 000 евро. Каждый штраф они оспаривают в суде, всё проигрывают. Согласно последней информации, самоуправление начинает принимать небольшие деньги от них, около 2000-3000 евро", - отметил председатель Рижской думы.