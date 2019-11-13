Полиция начала проверку в связи со слухами о стабильности Swedbank

В конце октября Государственная служба безопасности (VDD) сообщила, что выясняет обстоятельства, в которых распространялась информация о нестабильности банка.

Кроме того, банк сообщил, что слухи о стабильности кредитного учреждения распространялись через различные каналы, в том числе в соцсетях и приложении Whatsapp. Банк также указал, что о произошедшем проинформированы VDD, Госполиция и Комиссия по рынку финансов и капитала.

В начале ноября VDD сообщила, что полученное от Swedbank заявление передано Госполиции.

Архив агентства LETA свидетельствует, что VDD в конце 2011 года начала уголовный процесс об осознанном распространении недостоверной информации о финансовом состоянии Swedbank. В свою очередь в июле 2012 года VDD решила закончить уголовный процесс, так как не был выявлен состав преступления.

Вскоре посла начала уголовного процесса у следователей было несколько версий о том, кто может быть виновен в поднятой панике. Среди прочего в данном уголовном процессе под статусом свидетеля проходил председатель Елгавской краевой думы Зиедонис Цауне.

Еще до достижения пика волны слухов администрации думы было отдано распоряжение перечислить более миллиона латов со счета самоуправления в Swedbank в Госкассу. Так же поступила и Елгавская городская дума.